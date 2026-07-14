Fue mordida por perro "Bodoque" en Cerro Navia y ahora el dueño del animal deberá pagarle millonaria indemnización

14 jul. 2026 - 13:16 hrs.

¿Qué pasó?

El Sexto Juzgado Civil de Santiago ordenó indemnizar a una mujer que fue atacada por un perro mientras transitaba por la comuna de Cerro Navia, en la Región Metropolitana. El hecho ocurrió en marzo de 2023.

La sentencia acogió la demanda de indemnización de perjuicios presentada por la víctima y condenó al dueño del animal a pagar un total de $1.670.000 por daño emergente y daño moral.

El perro estaba sin correa ni bozal

El tribunal estableció que el perro estaba en la vía pública sin correa, bozal ni supervisión al momento del ataque, lo que motivó a la acción judicial.

En el fallo, la magistrada Rommy Müller Ugarte concluyó que la prueba presentada acreditó la mordedura, las lesiones a la demandante y la responsabilidad del demandado como guardián del perro.

La resolución señala que había pruebas suficientes de que el demandado "ejercía respecto del perro denominado 'Bodoque' actos de tenencia, custodia y cuidado, configurándose la calidad de guardián".

El fallo también recuerda que, para que exista responsabilidad civil extracontractual, deben cumplirse ciertas condiciones, como un "hecho ilícito imputable a dolo o culpa, la existencia de un daño cierto y una relación de causalidad entre dicho hecho y el perjuicio reclamado".

En ese contexto, el dueño o guardián de un animal debe responder por estos daños, incluso después de que la mascota se haya soltado o extraviado.

En el fallo, la magistrada Rommy Müller Ugarte concluyó que la prueba presentada permitió acreditar el ataque, las lesiones sufridas por la demandante y la responsabilidad del demandado como guardián del perro.