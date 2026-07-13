Amplían detención de conductor detenido por fatal atropello múltiple en feria de Viña del Mar

13 jul. 2026 - 12:43 hrs.

¿Qué pasó?

Este lunes, el Juzgado de Garantía de Viña del Mar amplió hasta este miércoles 15 de julio la detención del conductor de 37 años implicado en el trágico atropello múltiple en la Feria Caupolicán, en el sector de Gómez Carreño.

La decisión se tomó para tener mayores detalles del caso, a la espera de los informes de autopsias y el análisis de los registros de cámaras de seguridad.

La postura del imputado

La defensa del cabo de la Armada señaló que la ampliación "es totalmente razonable, entendiendo la complejidad y los resultados terribles que han tenido estos hechos. Esperamos que durante esos días el Ministerio Público pueda avanzar en el esclarecimiento de lo anterior".

"Lo único que les puedo transmitir respecto a los conversado con mi representado es la profunda conmoción y la terrible situación que está él enfrentando y muy consternado por los fallecidos".

Además, aclaró que el imputado "no ha decidido guardar silencio, él quiere colaborar. Lo que pasa es que en el orden de las diligencias que ha realizado el Ministerio Público no le han tomado declaración y parece razonable que esclarezcan bien qué cosas quisieran que declare".

Fiscalía detalla peritajes pendientes y confirma falta de documentación del auto

Por su parte, la fiscal a cargo del caso, Carolina Monsalve, explicó los motivos para postergar la formalización y aclaró que, al no existir una declaración judicial vigente del conductor, la causa del accidente aún no está establecida de forma científica.

"Efectivamente, faltan los protocolos de autopsia y falta un informe definitivo de la SIAT (Sección de Investigación de Accidentes en el Tránsito) para poder llevar a cabo una formalización con todos los detalles y como corresponde", detalló la persecutora.

Respecto a la hipótesis del desmayo, la fiscal Monsalve fue tajante: "No está clara la causa, eso debe informar la SIAT y las demás pericias. El imputado no ha declarado, de manera que no se cuenta formalmente con esos antecedentes en la carpeta de investigación".

Junto con reiterar que las pruebas iniciales de alcotest y narcotest arrojaron 0.0 de manera preliminar, la representante del Ministerio Público confirmó un antecedente administrativo relevante sobre el automóvil blanco que protagonizó el atropello: "La documentación del vehículo no estaba al día".