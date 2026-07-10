"Aquí no hubo delito alguno": Tribunal cierra investigación por fallida compra de la casa del exPresidente Salvador Allende

10 jul. 2026 - 22:20 hrs.

¿Qué pasó?

Este viernes, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago cerró la investigación por la fallida compra de la casa del exPresidente Salvador Allende (PS), luego de que el Ministerio Público decidiera no perseverar en la causa.

La fallida compra de la casa de Allende

El caso significó una grave crisis para el Gobierno de Gabriel Boric (FA), ya que provocó la renuncia de la entonces ministra de Defensa, Maya Fernández (PS), y la destitución de la senadora Isabel Allende (PS), nieta e hija del derrocado exmandatario.

La vivienda ubicada en Guardia Vieja 932, en Providencia, iba a ser adquirida por el Estado junto a la casa del exPresidente Patricio Aylwin (DC). Ambos inmuebles iban a ser convertidos en museos para preservar el legado de los exgobernantes.

El hecho generó duros cuestionamientos de la oposición, ya que entre las beneficiarias de la operación estaban la exministra Fernández y la exsenadora Allende.

Además, en el caso de la exparlamentaria del PS, la controversia incluía la prohibición constitucional de que los legisladores celebren contratos con el Estado, lo que finalmente llevó a su destitución por parte del Tribunal Constitucional (TC).

"Aquí no hubo delito alguno"

Por parte de la defensa de Allende y Fernández, la abogada Paula Vial valoró la resolución del tribunal, destacando que "aquí no hubo delito alguno". En un comunicado, la letrada indicó que se trató de un proceso "ingrato y muy doloroso, plagado de acusaciones falsas".

Sin embargo, el abogado querellante Raimundo Palamara sostuvo que con el cierre de la investigación "quedaron impunes todos quienes operaron en esta operación inconstitucional, en que hubo un gasto fiscal y humano con más de 50 funcionarios públicos que trabajaron en un contrato inviable".

Palamara acusó además que mediante la compra del inmueble se pretendía "darle un negocio indefinido a la familia Allende a través de sus fundaciones".

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