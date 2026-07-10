Incluye la Metropolitana: Emiten aviso por probables tormentas eléctricas en zonas de 5 regiones de Chile

10 jul. 2026 - 07:26 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió esta semana un aviso por probables tormentas eléctricas para regiones de la zona centro sur, incluida la Metropolitana.

La condición sinóptica, originada por un fuerte estado de inestabilidad atmosférica post-frontal, se extiende de manera ininterrumpida desde la tarde del jueves 9 de julio hasta la noche del viernes 10 de julio de 2026.

Las autoridades llaman a la precaución, especialmente en las zonas precordilleranas y cordilleranas, donde estos fenómenos climáticos suelen ser más severos, considerando que también se contemplan precipitaciones.

¿En qué regiones podría haber tormentas eléctricas?

El informe oficial de la DMC detalla con precisión los sectores específicos de cada región que bajo este aviso meteorológico deben tomar resguardos:

Región Metropolitana: Afectará exclusivamente al sector de la Cordillera.

Región de O'Higgins: Se concentrará también en la zona de la Cordillera.

Región del Maule: El fenómeno será más amplio, cubriendo el Valle, la Precordillera y la Cordillera.

Región de Ñuble: Registrará actividad en prácticamente todo su territorio: Litoral, Cordillera de la Costa, Valle, Precordillera y Cordillera.

Región del Biobío: Al igual que su vecina del norte, mantendrá bajo riesgo al Litoral, Cordillera de la Costa, Valle, Precordillera y Cordillera.

Recomendaciones de seguridad ante la actividad eléctrica

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) indica que las tormentas eléctricas conllevan riesgos importantes de caídas de rayos y cortes de energía. Ante esto, se aconseja seguir las siguientes pautas:

Evita la exposición al aire libre : Si escuchas un trueno y el lapso hasta ver el relámpago es menor a 30 segundos, busca refugio inmediatamente en una edificación sólida.

: Si escuchas un trueno y el lapso hasta ver el relámpago es menor a 30 segundos, busca refugio inmediatamente en una edificación sólida. Evita estructuras metálicas : No utilices herramientas del campo o construcción durante la tormenta y mantente alejado de alambrados o rejas.

: No utilices herramientas del campo o construcción durante la tormenta y mantente alejado de alambrados o rejas. Aléjate de objetos altos : Nunca busques refugio bajo un árbol solitario, postes de luz o antenas de comunicación.

: Nunca busques refugio bajo un árbol solitario, postes de luz o antenas de comunicación. Precaución en vehículos : Si te trasladas en automóvil, permanece dentro de él con las ventanas cerradas y el motor apagado. El habitáculo actúa como una barrera de protección (jaula de Faraday).

: Si te trasladas en automóvil, permanece dentro de él con las ventanas cerradas y el motor apagado. El habitáculo actúa como una barrera de protección (jaula de Faraday). Suspende actividades marítimas: Para las regiones costeras de Ñuble y Biobío, se solicita suspender faenas de pesca, deportes náuticos y baños en playas o ríos.

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