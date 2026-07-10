Beneficio por años cotizados: La razón por la que se puede suspender el pago

10 jul. 2026 - 07:00 hrs.

El Beneficio por Años Cotizados (BAC) es un bono que se paga automáticamente desde enero de este año a los pensionados que cumplan con los requisitos establecidos en la Reforma Previsional. Este aporte entrega un monto adicional que se suma mensualmente a la pensión.

¿Quiénes pueden recibir el Beneficio por Años Cotizados?

El Beneficio por Años Cotizados está dirigido a personas pensionadas por vejez o invalidez en una AFP o compañía de seguros de vida, que tengan 65 años o más.

También deben cumplir con un mínimo de cotizaciones:

Mujeres: al menos 120 meses cotizados (10 años).

al menos 120 meses cotizados (10 años). Hombres: al menos 240 meses cotizados (20 años).

Sin embargo, este aporte no está garantizado de forma permanente, ya que existen situaciones en las que puede suspenderse o interrumpirse.

¿Cuándo se puede suspender o interrumpir el Beneficio por Años Cotizados?

El Instituto de Previsión Social (IPS) revisa todos los meses que los beneficiarios de este aporte sigan cumpliendo los requisitos, por lo que el monto y el pago del beneficio pueden variar con el tiempo.

Por ello, el Beneficio por Años Cotizados puede dejar de pagarse temporalmente en los siguientes casos:

Si la persona permanece fuera de Chile por más de 180 días , continuos o no, dentro de un mismo año calendario, el pago se interrumpe.

, continuos o no, dentro de un mismo año calendario, el pago se interrumpe. Si el beneficiario no cobra el aporte durante seis meses consecutivos, el pago se suspende.

Además, el beneficio se extingue en caso de fallecimiento del beneficiario.

¿Cómo consultar si recibes el beneficio?

La consulta puede realizarse con el RUT y la fecha de nacimiento a través del sitio de ChileAtiende (pincha aquí). Si la persona resulta beneficiaria, también puede ingresar con su ClaveÚnica para revisar el monto que recibe y descargar la resolución correspondiente.

Asimismo, la información está disponible mediante videoatención de ChileAtiende, llamando al 101 o acudiendo a una sucursal ChileAtiende con la cédula de identidad.

¿Cuánto dinero entrega?

El monto corresponde a 0,1 UF mensual por cada 12 meses cotizados, con un tope de 2,5 UF mensuales ($102 mil aprox.), lo que equivale a 25 años de cotizaciones. Este monto se suma directamente a la pensión que recibe el beneficiario cada mes.

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