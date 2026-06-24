Beneficio por años cotizados: Esta es la cantidad mínima de cotizaciones que deben tener las mujeres para recibir el bono

24 jun. 2026 - 07:00 hrs.

Hay un beneficio que hoy entrega un monto extra a la pensión de miles de personas y que tiene una condición clave: la cantidad de años cotizados. Justamente, se trata del Beneficio por Años Cotizados (BAC).

Este bono no requiere postulación y está dirigido a personas pensionadas por vejez o invalidez en AFP o compañías de seguros de vida que tengan 65 años o más.

Pero para acceder, tanto las mujeres como los hombres deben cumplir con un mínimo de cotizaciones previsionales.

Cuántas cotizaciones deben tener las mujeres para recibir el BAC

Para recibir este beneficio, las mujeres deben acreditar al menos 120 meses cotizados, equivalentes a 10 años de aportes previsionales. Estas cotizaciones pueden ser continuas o discontinuas.

Ese es el requisito inicial para acceder al aporte mensual, siempre que además la persona tenga 65 años o más y reciba una pensión de vejez o invalidez.

En el caso de los hombres, el requisito es de 240 meses cotizados, equivalentes a 20 años.

El requisito cambiará en los próximos años

El mínimo exigido para mujeres aumentará gradualmente.

Desde enero de 2028, la exigencia subirá a 132 meses cotizados, es decir, 11 años. Luego seguirá aumentando en 12 meses cada 24 meses, hasta llegar a 180 meses, equivalentes a 15 años, en 2036.

Ese cambio será clave para quienes aún no se pensionan y proyectan acceder al beneficio más adelante.

Cómo se calcula el monto

El BAC entrega 0,1 UF por cada 12 meses cotizados, monto que se suma directamente a la pensión. El tope es de 2,5 UF mensuales, equivalente a 25 años de cotizaciones, es decir, 300 meses.

Incluso si la persona ya no tiene fondos en su cuenta individual, el beneficio se mantiene.

Desde cuándo se paga y cómo revisarlo

El pago del BAC comenzó en enero de 2026 para quienes ya estaban pensionados y tenían 65 años o más al 30 de noviembre de 2025, siempre que cumplieran con las condiciones.

Quienes quieran revisar si reciben este beneficio pueden consultar en este link con su RUN y fecha de nacimiento. Si son beneficiarios, podrán ingresar con Clave Única para conocer el monto, revisar el cálculo y descargar la resolución.

La consulta también se puede hacer a través de ChileAtiende, ya sea por videoatención, teléfono o de forma presencial.

Cuándo puede dejar de pagarse

El beneficio puede terminar por fallecimiento, interrumpirse si la persona está fuera de Chile por más de 180 días en un mismo año calendario o suspenderse si no se cobra durante seis meses seguidos.

Además, el Instituto de Previsión Social revisa cada mes si la persona sigue cumpliendo con los requisitos.

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