Temblor en la zona norte del país: Revisa la magnitud del sismo

24 jun. 2026 - 06:47 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este miércoles, a las 06:36 horas, un fuerte temblor de magnitud preliminar 4,7 se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 12 km al noreste de La Serena, en la región de Coquimbo. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 65 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

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