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Sismo en el norte del país: Conoce la magnitud y dónde fue el epicentro del temblor

¿Qué pasó?

Durante la tarde de este lunes 22 de junio se registró un sismo de magnitud 4,0 en la región de Antofagasta, cuando el reloj marcaba las 16:30 horas.

¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 61 kilómetros al suroeste de Ollagüe, a 123 kilómetros de profundidad.

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Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.

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