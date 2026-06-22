Sismo en el norte del país: Conoce la magnitud y dónde fue el epicentro del temblor

22 jun. 2026 - 16:40 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la tarde de este lunes 22 de junio se registró un sismo de magnitud 4,0 en la región de Antofagasta, cuando el reloj marcaba las 16:30 horas.

¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 61 kilómetros al suroeste de Ollagüe, a 123 kilómetros de profundidad.

Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.

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