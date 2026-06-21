SHOA descarta tsunami en las costas de Chile tras fuerte temblor de 5,1 en la Antártica

21 jun. 2026 - 16:47 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) descartó la tarde de este domingo la posibilidad de un tsunami en las costas de nuestro país tras un fuerte sismo de magnitud 5,1 en cercanías del territorio antártico.

¿Qué dijo el SHOA tras el fuerte temblor?

El organismo indicó que el sismo "no reúne las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile".

De acuerdo a los datos entregados por el SHOA, el temblor se registró a las 16:05 horas, a 298 km al noroeste de la Base Frei, en el Territorio Chileno Antártico.

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