Temblor se registra en la zona central: conoce la magnitud y epicentro del sismo

20 jun. 2026 - 15:48 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este sábado 20 de junio, se registró un sismo de magnitud 4.2 a las 15:45 en la zona centro del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 21 km al sureste de Curicó en la región del Maule, con una profundidad de 85 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.