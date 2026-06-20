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Temblor se registra en la zona central: conoce la magnitud y epicentro del sismo

¿Qué pasó?

La tarde de este sábado 20 de junio, se registró un sismo de magnitud 4.2 a las 15:45 en la zona centro del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

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¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 21 km al sureste de Curicó en la región del Maule, con una profundidad de 85 km.

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Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

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