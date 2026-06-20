Temblor se registra en la zona central: conoce la magnitud y epicentro del sismo
- Por Francisca Mieres
¿Qué pasó?
La tarde de este sábado 20 de junio, se registró un sismo de magnitud 4.2 a las 15:45 en la zona centro del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.Ir a la siguiente nota
¿Dónde fue el epicentro?
De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 21 km al sureste de Curicó en la región del Maule, con una profundidad de 85 km.
Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.