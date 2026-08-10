Mínimas de hasta -9°C: ¿Cuánto frío hará este lunes en las distintas zonas del país?

10 ag. 2026 - 02:00 hrs.

¿Qué pasó?

De acuerdo a la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se esperan bajas temperaturas en varias regiones del país para este lunes 10 de agosto, con mínimas de hasta -9°C.

Una de las zonas afectadas por el frío será el norte, en donde también se han pronosticado lluvias durante la semana.

Zona norte

En sectores como Visviri, en la región de Arica y Parinacota, se registrará una mínima de -5°C y una máxima de apenas 15°C.

En la región de Tarapacá, el frío se sentirá con fuerza en la localidad de Colchane, en donde las extremas serán de -2°C y 14°C.

En la región de Antofagasta, el fenómeno se hace más intenso. En Ollagüe, la mínima será de -8°C. En otros sectores como Calama y San Pedro, se esperan mínimas de 4°C y 1°C, respectivamente.

Zona centro

Algunas localidades de la región de Valparaíso se verán afectadas por bajas temperaturas, pero ninguna bajará de los 0°C. En Casablanca la mínima será de 3°C; en ciudades como Viña del Mar, Algarrobo y San Antonio será de 5°C; y en San Felipe y Los Andes, de 4°C.

Santa Cruz y San Fernando, en la región de O'Higgins, registrarán mínimas de -1°C. En Rancagua y Rengo, el termómetro alcanzará los 0°C.

En Linares y Parral, en la región del Maule, se esperan -3°C; Molina, Curicó y Cauquenes, -1°C. En San Carlos y Chillán, región de Ñuble, también habrá mínimas de -3°C, al igual que en Los Ángeles, en la región de Biobío.

Zona sur

En Angol, región de La Araucanía, la mínima alcanzará -1°C, mientras que en Temuco, 0°C. En la región de Los Ríos también se esperan mínimas de -1°C.

En la parte sur de la región de Los Lagos, el frío se hará más intenso, con -7°C en zonas como Futaleufú.

Misma intensidad se espera en la región de Aysén, con mínimas de -9°C en sectores como Balmaceda y Coyhaique; -6°C en Cochrane; y -5°C en Villa O'Higgins.

En Magallanes, la mínima será de -3°C en Torres del Paine y -1°C en Puerto Natales.

¿Cuánto frío hará en la Región Metropolitana?

En el sector sur de Santiago se esperan extremas de 2°C y 9°C. En San José de Maipo se registrará una mínima de 3°C y máxima de 9°C.

Para Santiago Centro, la proyección es de 3°C durante la mañana y 10°C en la tarde. Condiciones similares se anticipan en el sector poniente, con extremas de 2°C y 10°C.

En el sector norte de la capital, las temperaturas oscilarán entre 2°C y 11°C, al igual que en Colina. Más hacia el oriente, en tanto, se pronostican 4°C de mínima y una máxima de 10°C.

La Dirección Meteorológica pronosticó bajas temperaturas en Melipilla y Curacaví, con extremas de 3°C y 10°C.

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