Departamento de influencer se incendia por sobrecalentamiento de cargador no certificado: "No más cargadores chinos"

09 ag. 2026 - 22:52 hrs.

¿Qué pasó?

El influencer y panelista de espectáculos Martín González Jadell reveló que el grave incendio que afectó a su departamento en Concón, región de Valparaíso, el pasado martes se debió al sobrecalentamiento de un cargador no certificado.

"No más cargadores chinos"

El panelista de Tevex explicó en su cuenta de Instagram que el incendio ocurrido en Lomas de Montemar afectó a "nuestro departamento donde vive mi papá con mi hermano chico, en donde mi vieja dejó toda su linda energía y felicidad sus últimos días antes de irse al cielo".

"Fue algo heavy, una experiencia atroz que no se la doy a nadie, pero lo más importante es que nadie salió herido; fue algo accidental que le puede pasar a cualquier persona, por eso hay que prevenir", agregó.

En varios registros del siniestro se pueden ver las voraces llamas saliendo por las ventanas de la vivienda ubicada en el cuarto piso del edificio.

En conversación con Chilevisión, González reveló que las pericias tras el incendio indican que el fuego se originó por una falla eléctrica asociada a un cargador de celular.

"Por lo que nos dijo el perito de incendios, la gente que vino a revisar para hacer el informe, que efectivamente había sido un tema eléctrico. Y fue porque, al parecer, explotó este cargador que no es original", detalló.

A través de sus historias de Instagram, el influencer reiteró su llamado a la ciudadanía. "A tomar conciencia, a todos nos puede pasar. Es algo que no le doy a nadie. No más cargadores chinos ni alternativos, solo certificados", dijo.

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