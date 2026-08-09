Temblor se registra en la zona norte del país: Revisa el epicentro y magnitud que alcanzó el movimiento telúrico

09 ag. 2026 - 21:48 hrs.

¿Qué pasó?

La noche de este domingo, a las 21:27 horas, un temblor de magnitud 3.1 se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 51 km al oeste de Paposo, en la región de Antofagasta. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 31 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

Todo sobre Temblor