Detienen a hombre acusado de abusar a tres perros al interior de un ruco en el centro de Concepción

09 ag. 2026 - 20:54 hrs.

¿Qué pasó?

Un hombre de 53 años fue detenido en la ciudad de Concepción, región del Biobío, debido al presunto abuso sexual de tres perros con los que vivía en un ruco a las afueras del Hospital Regional de la ciudad penquista.

Presunta violación de perros en Concepción

La denuncia fue realizada por la organización animalista "Patitas del Cerro", quienes señalaron que los tres animales —una hembra y dos machos— "presentan lesiones que serían compatibles con abuso sexual".

A través de su cuenta de Instagram, la ONG explicó que es la perrita quien "se encuentra en la condición más delicada", por lo que "permanece hospitalizada, con diagnóstico reservado" en la Veterinaria Municipal.

En otra publicación, se informó que los animales "están profundamente traumados. Al estar separados, no quieren comer ni tomar agua, y necesitamos reunirlos y contenerlos hoy".

A raíz de esto, se está solicitando una familia temporal para los tres perritos en el área de Concepción, ya que, pese a algunos ofrecimientos desde Santiago, los animales se deben mantener en el Biobío debido a las pericias judiciales.

Hombre detenido por presuntos actos de zoofilia

Desde Carabineros, el capitán Sergio Salas de la 1° Comisaría de Concepción explicó que los hechos ocurrieron la tarde del sábado y que se trasladaron hasta la Avenida Roosevelt, en donde "testigos señalaban haber visto a un hombre en actitudes de un posible maltrato animal, tipo abuso, a una can".

"La can se encontraba en el lugar con signos de dolor, de algún tipo de lesiones, y es trasladada a una veterinaria en donde el facultativo veterinario manifestó que efectivamente mantenía lesiones que podrían ser atribuibles a un posible abuso", agregó el policía.

A raíz de esto, el hombre de 53 años que fue reconocido por los testigos terminó detenido: "Es una persona en situación de calle que residiría en un tipo de ruco del sector, en donde habrían ocurrido los hechos".

"Mantiene algunos antecedentes, pero de antigua data, por otro tipo de delitos. No mantiene orden de detención vigente", agregó el capitán Salas sobre el sujeto que deberá enfrentar un control de detención.

Todo sobre Maltrato animal