Lluvias de hasta 90 milímetros: Meteoróloga de Megatiempo advierte por precipitaciones y actividad eléctrica en el norte del país

09 ag. 2026 - 15:00 hrs.

¿Qué pasó?

Preocupación existe en la Región de Atacama por el sistema frontal que podría dejar fuertes precipitaciones durante el próximo martes, miércoles y parte del jueves. El fenómeno tendría especial intensidad en sectores cordilleranos y precordilleranos, con acumulaciones que podrían "alcanzar los 90 milímetros" de aguas arriba del río Copiapó.

La meteoróloga de Megatiempo, Lissette Aguilera, explicó que se trata de un "sistema de características bien intensas; viene asociado a una masa muy fría que llega desde el sur, que además absorberá humedad desde el Amazonas y parte de la costa peruana. Esta combinación podría generar nubosidad convectiva y actividad eléctrica tanto en sectores costeros como interiores".

Según su pronóstico, las lluvias "se concentrarían principalmente entre las 11 de la mañana y las 14 horas del martes" y se extenderían hasta el miércoles, en una ventana cercana a las 30 horas. En sectores altos incluso "se podrían superar los 100 milímetros", mientras que aguas arriba del río Huasco se estiman cerca de 80 milímetros y alrededor de 60 milímetros en la zona alta del río Salado.

La preocupación está puesta principalmente en localidades como Tierra Amarilla, Paipote, Los Loros, Copiapó, Diego de Almagro y Chañaral, donde las precipitaciones aguas arriba podrían provocar aumentos de caudal y eventuales desbordes. En Chañaral, además, existe especial atención sobre las quebradas que pueden conducir rápidamente el agua hacia sectores habitados.

La delegada presidencial de Atacama, Sofía Cid, reconoció en conversación con Meganoticias Siempre Juntos que se trata de un escenario poco habitual para la región. "Es bastante complejo. Nosotros esas cantidades de milímetros no las vemos nunca en la región", señaló.

Ante este escenario, las autoridades ya comenzaron a coordinar medidas preventivas con los nueve municipios de Atacama, el Gobierno Regional, las Fuerzas Armadas, Carabineros, Bomberos y servicios públicos. También se han desplegado maquinarias de vialidad y equipos privados para intervenir sectores considerados críticos.

Además, se analiza la posibilidad de realizar evacuaciones preventivas desde el lunes en zonas que podrían quedar aisladas. "Poder sacar a las personas antes, en una evacuación preventiva, y generar los albergues con más tiempo, idealmente el día lunes", explicó la delegada, quien durante esta jornada sostendrá una reunión con los alcaldes de la región para definir las medidas.

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