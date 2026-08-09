Vehículo terminó incrustado en una vivienda en Coelemu: Vecino denuncia que es el quinto accidente en el sector

09 ag. 2026 - 13:47 hrs.

¿Qué pasó?

Un vehículo terminó incrustado en una vivienda durante la madrugada de este domingo en la comuna de Coelemu, Región de Ñuble. El accidente ocurrió cerca de las 04:30 horas, cuando el conductor perdió el control en una curva y terminó impactando contra la casa, provocando graves daños en el cerco, el living-comedor y parte de la estructura.

Juan Neira, propietario del inmueble, relató que el chofer se encontraba en estado de ebriedad. "Venía a exceso de velocidad, subió por la vereda, chocó mi casa, me tiró abajo todo el cerco y gran parte de mi living-comedor. Destruyó madera, enseres, televisor; la casa quedó bastante destruida", señaló.

El vecino aseguró que este no es un hecho aislado y denunció que es el quinto accidente registrado en el lugar. "Hemos tenido accidentes bastante graves, recurrentes", afirmó, apuntando a la cercanía de un centro de eventos y al exceso de velocidad con que algunos vehículos circulan por la zona.

Según explicó, tras este nuevo episodio se encuentra trabajando junto a concejales y la presidenta de la junta de vecinos para solicitar la instalación de barreras de seguridad en la curva, debido a la peligrosidad del tramo.

El impacto ocurrió a pocos metros de los dormitorios de la vivienda. "Gracias a Dios había una raíz de un castaño que lo sujetó, porque si no, quizás para dónde pasa. A lo mejor mis hijos, que estaban en uno de los dormitorios, hubiesen sido también dañados por el impacto", relató Neira.

El conductor viajaba solo y, según el propietario de la casa, habría quedado prácticamente inconsciente después del choque. "Tuvieron que bajarlo porque estaba incluso hasta quedándose dormido sentado después que chocó, porque estaba totalmente ido", aseguró.

Además de la vivienda, un galpón ubicado en el mismo sector también resultó afectado. El vecino destacó que, pese a la violencia del impacto, el vehículo no se incendió, mientras el conductor era trasladado por personal policial para realizar las diligencias correspondientes y determinar las causas del accidente.