Hasta 184 km/h: Carabineros detiene a ocho conductores por conducción temeraria en Costanera Norte

09 ag. 2026 - 03:38 hrs.

¿Qué pasó?

Un total de ocho conductores fueron detenidos por conducción temeraria durante la jornada del sábado pasado, luego de ser detectados circulando a altas velocidades por la autopista Costanera Norte, en la comuna de Vitacura, Región Metropolitana.

El procedimiento fue realizado por funcionarios de la Prefectura de Tránsito y Carreteras de Carabineros, en el marco de un servicio extraordinario de fiscalización y control de velocidad.

El operativo forma parte de una nueva estrategia destinada a detectar y controlar casos de conducción temeraria en las principales autopistas de la Región Metropolitana.

Los vehículos detectados a exceso de velocidad

El despliegue consideró la distribución estratégica de personal en distintos puntos de detección, seguimiento, fiscalización e interceptación.

Como resultado, Carabineros detuvo a los conductores de ocho vehículos, quienes fueron detectados circulando a velocidades que alcanzaron los 184 km/h.

Los vehículos fueron:

Mercedes-Benz E500: detectado a 160 km/h.

Nissan X-Trail: detectado a 161 km/h.

Peugeot Partner: detectado a 162 km/h.

Audi S4: detectado a 175 km/h.

Volvo XC90: detectado a 161 km/h.

Volkswagen Golf GTI: detectado a 184 km/h.

BMW Z3: detectado a 173 km/h.

SsangYong Musso, de color rojo: detectada a 160 km/h.

Uno de los conductores estaba bajo la influencia del alcohol

Los procedimientos finalizaron en el kilómetro 7,5 de la autopista Costanera Norte, dirección poniente, en la comuna de Vitacura.

En ese punto se realizó la fiscalización y posterior detención de los respectivos conductores. De acuerdo con la información policial, uno de ellos además se encontraba bajo la influencia del alcohol, por lo que fue detenido también por este hecho.

Todos los imputados pasarán a primer control de detención durante este domingo.

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