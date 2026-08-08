Mujer se encuentra en estado crítico tras ser atropellada por auto manejado por dos hermanos de 7 y 4 años de edad

08 ag. 2026 - 22:50 hrs.

¿Qué pasó?

El pasado jueves, dos hermanos de tan solo 7 y 4 años de edad tomaron el vehículo de sus padres en la ciudad de Oakland, California, al oeste de Estados Unidos, y terminaron protagonizando un accidente de tránsito que dejó en estado crítico a una mujer de 31 años.

Hermanos de 7 y 4 años protagonizan atropello

De acuerdo a ABC7 News, la víctima fue identificada como Kiara Bowling, quien se encontraba paseando el perro de un amigo cuando fue arrollada por el automóvil conducido por los menores de edad.

El medio antes citado explica que el padre de los niños trabaja para Uber y había vuelto a su hogar a eso de las 06:00 horas. Tras esto, los menores tomaron las llaves del vehículo y salieron de su casa a eso de las 09:00 horas.

El accidente ocurrió cuando el Toyota en el que iban los menores chocó lateralmente con otro vehículo que viajaba en el sentido contrario. El impacto provocó que el auto perdiera el control y terminara arrollando a Bowling.

De acuerdo a la familia de la mujer, la estudiante de la Universidad Estatal de California, East Bay sufrió una hemorragia cerebral y varias fracturas faciales que requieren de varias intervenciones quirúrgicas.

El tío de los niños, identificado como Alí, relató que el menor de 7 años tuvo fracturas en ambas piernas, mientras que su hermano de 4 años solo sufrió una conmoción cerebral.

"El mayor buscaba a su hermanito. Preguntaba por él: '¿Dónde está mi hermanito? ¿Está bien?'", relató el hombre, quien también explicó que el padre de los menores había quedado en estado de shock tras conocer lo ocurrido.

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