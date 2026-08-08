Todo lo que se sabe del fatal accidente donde murieron dos personas y un niño quedó en riesgo vital en Temuco

08 ag. 2026 - 16:16 hrs.

¿Qué pasó?

Un fatal accidente de tránsito se registró durante la mañana de este sábado en Temuco, donde se vieron involucrados un bus y un vehículo menor, y que dejó a dos adultos fallecidos y a un menor de 13 años en riesgo vital.

El hecho ocurrió cerca de las 08:00 horas, en un cruce regulado por semáforos. Las personas fallecidas y el menor de edad se trasladaban en el vehículo menor.

La coronel Ximena Valle, prefecta de Cautín, señaló que se trataba de un “vehículo menor particular donde se desplazaba un hombre y una mujer adultos que resultaron fallecidos en el lugar, de 43 y 49 años respectivamente”.

En el lugar trabajaron funcionarios de Carabineros de la 2.ª Comisaría, personal especializado de la SIAT, Bomberos y el Servicio Médico Legal.

Bus trasladaba a equipo juvenil de Deportes Temuco

El bus involucrado en el accidente trasladaba a dos categorías de fútbol joven de Deportes Temuco. Desde el club informaron que “afortunadamente, todos los integrantes de nuestra delegación se encuentran bien. Las personas afectadas corresponden a ocupantes de un vehículo menor involucrado en el accidente”.

Además, Deportes Temuco lamentó lo ocurrido y expresó sus “más sinceras condolencias y solidaridad a las familias y seres queridos de las personas afectadas”.

Horas más tarde, el club confirmó que una de las víctimas fatales era Víctor Águila, exjugador de la institución durante las temporadas 2005 y 2006 y padre de Yerko Águila, también canterano de Deportes Temuco.

Desde Deportes Temuco enviaron además sus condolencias a la familia y seres queridos de la víctima, acompañándolos en este difícil momento.