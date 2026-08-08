José Antonio Neme protagonizó accidente de tránsito en Las Condes

08 ag. 2026 - 01:00 hrs.

¿Qué pasó?

La noche de este viernes, el periodista José Antonio Neme se vio involucrado en un accidente de tránsito en la comuna de Las Condes.

Según información preliminar de Carabineros, el hecho ocurrió a eso de las 23:25 horas de este viernes, cuando el comunicador conducía su vehículo por calle Alonso de Córdova en dirección al sur, mientras que un motociclista lo hacía por calle Los Militares de oriente a poniente.

El conductor de la motocicleta fue trasladado por personal del SAMU a la Clínica Las Condes para evaluar su estado de salud, mientras que el animador constataba lesiones.

Personal de Carabineros se encuentra en el lugar investigando las causas del siniestro.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Oriente. No se solicitó la concurrencia de personal SIAT de Carabineros al lugar y, una vez finalizadas las diligencias iniciales, José Antonio Neme quedó apercibido bajo el artículo 26 del Código Procesal Penal, retirándose posteriormente de la unidad policial acompañado por sus cercanos.

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