Video muestra violenta encerrona a familia con dos niños en Las Condes: Delincuentes dispararon pero no pudieron robar el auto

25 jul. 2026 - 09:17 hrs.

¿Qué pasó?

La noche del viernes, una violenta encerrona frustrada se registró en la comuna de Las Condes, Región Metropolitana, cuando un grupo familiar compuesto por un matrimonio y sus hijos de 8 y 5 años fueron abordados por un grupo de cinco sujetos.

Video muestra violenta encerrona frustrada

De acuerdo a la información recabada por la periodista de Meganoticias, Catalina Briones, la familia llegó en su auto Porsche hasta un edificio de la avenida Las Condes, en donde iban a dejar una encomienda a unos familiares.

Según el teniente Manuel Ortega, oficial de ronda de la Prefectura Andes de Carabineros, fue allí cuando el grupo familiar "es interceptado por otro vehículo color gris de donde descienden cinco sujetos, dos de ellos premunidos con armamento de fuego".

El hecho quedó registrado en un video de una cámara de seguridad, en donde se puede ver a los vestidos con ropa oscura rodeando el Porsche y bajando a la familia "mediante la violencia y la intimidación".

De acuerdo a Carabineros, fue allí cuando "uno de los sujetos premunido de ese armamento de fuego percuta dos disparos" que afortunadamente solo dañaron el vehículo que intentaban robar.

"Solamente el conductor del vehículo y padre de este grupo familiar resulta con un golpe en la cabeza", se informó respecto a los lesionados por este hecho delictual.

Posteriormente, en las imágenes del video se ve cuando dos de los delincuentes se suben al Porsche y alcanzan a retroceder unos metros antes de que el vehículo detenga su marcha.

El teniente Ortega explicó que los delincuentes "no logran la sustracción del vehículo debido a las medidas de seguridad propias del vehículo, ya que la llave se encontraba en poder del propietario del móvil".

Ante esto, los antisociales abandonaron el vehículo y corrieron para alcanzar el auto en el que ya se había dado a la fuga el resto de sus cómplices.

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