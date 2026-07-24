Overoles blancos generan incidentes en Instituto Nacional: Bomba molotov alcanzó auto donde había niños

24 jul. 2026 - 14:40 hrs.

¿Qué pasó?

Jóvenes vestidos con overoles blancos protagonizaron nuevos hechos de violencia la mañana de este viernes desde el interior del Instituto Nacional, en el centro de Santiago.

A eso de las 09:30 horas, cerca de ocho personas, ubicadas en el patio del establecimiento y siendo observadas por otros estudiantes, generaron desórdenes mediante el uso de elementos incendiarios.

En concreto, los autores de los desmanes fabricaron bombas molotov en el mismo lugar para luego lanzarlas hacia el exterior e intentar agredir a personal de Carabineros.

Bomba molotov alcanzó auto donde había niños

Uno de los momentos más dramáticos se vivió cuando uno de los artefactos explosivos alcanzó un vehículo que se encontraba estacionado afuera del colegio, en cuyo interior había dos niños de 6 y 7 años.

Afortunadamente, los menores de edad fueron rescatados sin ningún tipo de lesión. En cuanto al vehículo, se incendió solo en su parte delantera, sin causar mayores daños.

Dos estudiantes detenidos

Posteriormete, personal de Carabineros logró la detención de dos adolescentes de 16 y 17 años, por su participación en los hechos de violencia. Ambos eran estudiantes del Instituto Nacional.

De acuerdo al comandante Fernando Bozo, jefe del Departamento OS9, la captura de los involucrados se concretó gracias al trabajo de dicha unidad, en coordinación con personal de Control de Orden Público (COP).

El funcionario explicó que los detenidos "momentos antes, junto a otro grupo de aproximadamente seis individuos más, lanzaban elementos incendiarios en contra de carabineros y el mobiliario público".

Por su parte, el fiscal Jorge Muñoz, de la Fiscalía Centro Norte, señaló que los estudiantes serán formalizados este viernes por los delitos de lanzamiento de bomba molotov y desórdenes públicos.