Emiten aviso por posibles trombas marinas: Estas son las cinco regiones que se verían afectadas

24 jul. 2026 - 16:22 hrs.

¿Qué pasó?

El Centro Zonal de Meteorología Marina de Talcahuano emitió un aviso especial por probabilidad de ocurrencia de nubes convectivas asociadas a trombas marinas, fenómeno que podría afectar el sector costero de la zona centro y sur del país.

El comunicado, difundido a través de la Armada de Chile, detalla el tramo geográfico afectado, los horarios de vigencia y las condiciones meteorológicas que podrían propiciar su formación.

¿Qué zonas se podrían ver afectadas?

Según la institución, el aviso especial informa que el fenómeno afectaría el tramo costero de las regiones del Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía y Los Ríos.

En cuanto a los horarios, la Armada precisó que el aviso especial regirá desde el domingo 26 de julio a las 14:00 horas, hasta el lunes 27 de julio a las 14:00 horas, es decir, por un periodo de 24 horas continuas.

Respecto a las condiciones esperadas, el organismo señaló que existe un posible desarrollo de nubes convectivas, las cuales generarían condiciones propicias para la formación de trombas marinas en el sector costero comprendido dentro del aviso.

¿Qué es una tromba marina?

Una tromba marina es un fenómeno meteorológico que se forma sobre cuerpos de agua, asociado al desarrollo de nubes convectivas de gran desarrollo vertical. Se caracteriza por generar una columna de aire en rotación que conecta la superficie del mar con la base de la nube, pudiendo desplazarse por el litoral y representar un riesgo para la navegación y las actividades costeras mientras se mantiene activa.

Recomendaciones de la autoridad marítima

Sobre las medidas a seguir, la Armada de Chile indicó que los eventuales cambios a las condiciones previstas se informarán oportunamente, por lo que se recomienda a la comunidad costera y a quienes realizan actividades marítimas mantenerse atentos a los canales oficiales del organismo durante la vigencia del aviso.

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