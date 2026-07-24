¿Sabes cuántos seguros tienes contratados?: Así puedes consultarlo gratis con tu Clave Única

24 jul. 2026 - 17:00 hrs.

¿Qué pasó?

Puede que alguna vez hayas contratado un servicio que ya no utilizas o que simplemente olvidaste cancelar, pero que sigues pagando sin darte cuenta.

Entre los ejemplos más habituales se encuentran los seguros que se contratan para una situación específica y luego nunca se dan de baja. Por otro lado, existe la posibilidad de que hayas sido beneficiado con un servicio de estas características por parte de un empleador.

Ante este escenario, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) cuenta con una herramienta para poder consultar cuáles son los seguros que figuran a tu nombre.

¿Cómo revisar si tienes un seguro contratado?

Mediante el Sistema de Consulta de Seguros (SICS) las personas pueden consultar si figuran como asegurados o contratantes, ya sea para sí mismas, para familiares fallecidos u otros herederos como convivientes, hijos, padres y madres.

Para hacer el trámite, debes ingresar al sitio web www.conocetuseguro.cl. Una vez ahí, debes presionar el botón que dice "Consulta aquí". Posteriormente, deberás ingresar con tu ClaveÚnica.

Luego, se desplegará una serie de informaciones sobre los seguros.

Para conocer tu condición de contratante o asegurado, debes dirigirte al ítem de "Servicios" y "Conoce tu seguro". En tanto, si quieres consultar por un tercero, se exigirán algunos documentos dependiendo de cada caso.