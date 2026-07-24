Muere Reimundo Tello, protagonista de emotiva boda realizada en un hospital de Ovalle
¿Qué pasó?
El joven que conmovió al país tras casarse con su pareja en plena Unidad de Paciente Crítico (UPC) del Hospital de Ovalle falleció en la noche del jueves. La confirmación llegó a través de redes sociales, donde su familia lo despidió poco después de que su historia de amor se hiciera pública.
Se trata de Reimundo Tello, un joven de 29 años que contrajo matrimonio con su pareja, Cristián, tras una década de relación. La ceremonia se realizó dentro del recinto médico gracias a la gestión de un equipo multidisciplinario del hospital, que reorganizó parte de sus funciones para cumplir el deseo del paciente.
Su familia confirmó la partida
Fue su hermana, Beatriz Tello, quien dio a conocer el fallecimiento a través de una publicación en redes sociales, en la que además compartió los detalles del velorio, que se realizará en la localidad de El Peral, en la comuna de Punitaqui. En el mensaje, describió la pérdida de su hermano como un dolor irreparable para la familia.
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Una boda que nació del deseo de "tener un poco de felicidad"
Días antes de su fallecimiento, Reimundo había expresado a los funcionarios del hospital su deseo de formalizar su relación con Cristián.
El equipo de salud, junto a la Unidad de Participación Ciudadana, el Departamento de Alimentación y un oficial del Registro Civil, coordinó en tiempo récord la transformación de una sala clínica en un espacio de celebración, pese a la contingencia que enfrentaba el recinto por las intensas lluvias que afectaban entonces a la provincia de Limarí.
Sobre la decisión de casarse en medio de ese contexto, su esposo explicó que ambos buscaban vivir un momento de alegría en circunstancias adversas. "Con Reimundo decidimos casarnos en este momento tan complejo porque queríamos tener un poco de felicidad al final de todo… Llevamos diez años juntos y sentimos que era el momento de dar este gran paso", relató Cristián.
El joven también agradeció públicamente el trato recibido por parte del personal del hospital durante todo el proceso, a quienes calificó como fundamentales para que la ceremonia pudiera concretarse.
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