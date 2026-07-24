Aumentar montos de estipendios y gratificaciones: El plan del Gobierno para aumentar la dotación de Carabineros

24 jul. 2026 - 17:25 hrs.

¿Qué pasó?

El Gobierno presentó un conjunto de indicaciones a un proyecto de ley para fortalecer los incentivos para Carabineros, en medio de la disminución de postulantes que ha enfrentado la institución en los últimos años.

La propuesta considera cinco medidas principales enfocadas en mejorar las condiciones económicas, reforzar el equipamiento y optimizar el despliegue policial.

Entre los cambios destacan el aumento del estipendio para carabineros en formación, la liberación de funcionarios con labores administrativas y nuevos implementos tecnológicos de protección.

Cifras de la institución

Según informó el Gobierno, en los últimos cinco años se registraron 5.807 ingresos menos a la Escuela de Carabineros y las proyecciones muestran una caída sostenida de postulantes.

Para enfrentar esta baja en la dotación, en total, el plan contempla una inversión de $126 mil millones destinada a mejoras en remuneraciones, incentivos y equipamiento. Además, se proyecta un gasto adicional acumulado de $85 mil millones entre 2028 y 2031 para ejecutar las medidas.

Con estos cambios, el Ejecutivo estima aumentar en 800 los ingresos a la institución hacia 2028 y en 1.100 para 2029.

¿Cuáles son las principales medidas?

Uno de los cambios más relevantes corresponde al aumento del estipendio que reciben los alumnos de Carabineros durante su formación. La propuesta busca triplicar el monto desde los actuales $70.271 hasta $246.285 líquidos, mientras que el Estado asumiría el costo total del internado.

El proyecto también propone modificar la Gratificación Especial de Riesgo, elevando su tope desde un 20% hasta un máximo del 100% del sueldo, dependiendo de la criminalidad existente en cada comuna. A ello se suma una Asignación por Eficiencia Institucional equivalente al 10% del sueldo base, que sería pagada de manera trimestral.

En materia previsional, la iniciativa aumenta el retiro voluntario desde 30 a 35 años de servicio y eleva de 20 a 23 años el tiempo mínimo requerido para acceder a pensión.

También se considera liberar a más de 1.100 carabineros que actualmente realizan funciones administrativas, reemplazándolos por personal civil para reforzar las labores de patrullaje.

Refuerzo de los implementos de seguridad

Por otra parte, entre 2027 y 2031 se contempla un plan de modernización del equipamiento de seguridad y tecnológico. Para el próximo año se proyecta incorporar 7.622 chalecos antibalas, 5.000 teléfonos móviles y 4.385 cámaras corporales.

Finalmente, el proyecto incorpora un sistema de control de gestión que permitirá medir la eficiencia del despliegue policial mediante la expansión del sistema CAD Móvil, orientado a la georreferenciación y al monitoreo en tiempo real.