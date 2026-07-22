Detienen a "El Panda": Lo acusan de balear a dos carabineros en Lo Espejo

22 jul. 2026 - 12:26 hrs.

¿Qué pasó?

En un operativo desarrollado en la mañana de este miércoles, personal especializado del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros logró la captura de Benjamín Alfonso Aedo González, conocido en el ámbito delictual bajo el apodo de "El Panda", acusado de balear a dos uniformados.

El procedimiento policial se concretó alrededor de las 10:43 horas al interior de un inmueble ubicado en la calle Veintitrés Sur, en la comuna de Lo Espejo.

La intervención contó con un amplio contingente que incluyó la participación de efectivos del GOPE, personal especializado del Departamento de Investigación Criminal (OS9) y distintas unidades territoriales de la zona, quienes cercaron el perímetro para evitar cualquier intento de fuga del sospechoso.

La búsqueda del presunto autor de disparos a carabineros

Según los antecedentes policiales, Aedo González era intensamente buscado por las autoridades debido a su presunta participación directa en un grave ataque registrado contra dos funcionarios de Carabineros.

El violento hecho ocurrió el pasado viernes 17 de julio en la misma comuna de Lo Espejo, hecho que movilizó un operativo de inteligencia para dar con el paradero de los responsables.

La investigación de las unidades especializadas permitió ubicar el domicilio donde se ocultaba el sujeto y detenerlo en la presente jornada.

Los siguientes pasos

Tras ser capturado y trasladado a dependencias policiales para realizar los procedimientos de rigor, Benjamín Alfonso Aedo González quedará a disposición de la justicia.

En las próximas horas pasará a su respectivo control de detención y formalización de la investigación ante el bloque de tribunales correspondientes, donde el Ministerio Público presentará los cargos por su eventual responsabilidad en la agresión a los efectivos policiales.

Las palabras del ministro Arrau

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, se refirió a la detención del acusado y señaló en sus redes sociales que "esto les espera a todos quienes atenten contra nuestras policías: serán perseguidos, encontrados y puestos ante la justicia".

El secretario de Estado valoró la labor policial y destacó que "en Chile no hay espacio para relativizar estos ataques: no existe contexto ni causa que justifique disparar a matar contra un carabinero. Ahora le corresponde a la justicia hacer su parte, con todo el rigor de la ley y sin contemplaciones con quien no tuvo ningún respeto por la vida".

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