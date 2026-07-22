Rai Cerda revela cuánto pagó por espiar fotos de Faloon en plataforma para adultos

22 jul. 2026 - 12:42 hrs.

El reality de exparejas de Mega sigue liderando el rating definitivo con sus polémicas historias de amor y desamor. Solo este martes, "¿Volverías con tu ex? 2" promedió 757.009 personas por minuto, superando ampliamente a su competencia.

Esta noche "¿Volverías con tu ex? 2" impactó a su público con una sensual sesión de fotos que subió la temperatura de la casona, mientras que un juego en el jacuzzi desató nuevos coqueteos y provocó un inesperado quiebre emocional.

La revelación de la velada vino de la mano de Rai Cerda, quien compartió la suma que pagó para acceder al contenido erótico que tiene Faloon Larraguibel en una plataforma para adultos.

¿Cuánto pagó Rai Cerda por las fotos de Faloon?

Yamila Reyna y Daniel Valenzuela llegaron a la casona con una provocativa dinámica de fotografías inspirada en una plataforma para adultos.

En medio de la actividad, Daniel les preguntó a los participantes si alguno alguna vez se había suscrito a una cuenta de ese tipo.

Fue entonces cuando Raimundo Cerda sorprendió con una inesperada confesión: "Me voy a sincerar con algo... Faloon, que se abrió una cuenta hace unos meses, que ella explicó televisivamente que fue porque se había quedado sola y tenía que llevar la comida a la casa", partió contando Rai.

"Yo también pagué la suscripción para ver, y pagué como 100 lucas, me metí y era todo lo que ella me había dicho, son las mismas fotos que tenía en su Instagram, no me encontré con ninguna sorpresa", reveló.

El acercamiento entre Rai y Flavia desata un conflicto

Más tarde, Estefi y Flavia compartieron el jacuzzi junto a Kaoto y Rai, donde jugaron al "espejo", una dinámica en la que Rai y Flavia debían repetir exactamente lo que hagan Kaoto y Estefi.

El juego comenzó con un beso en la mejilla y terminó con un piquito entre las parejas, en medio de risas y coqueteos.

Mientras ellos disfrutaban del momento, Sofía Latorre se quebró al ver el acercamiento entre Rai y Flavia. Entre lágrimas, le confesó a Guarén: "Está muy dura esta h…, me dan ganas de (renunciar) por él"

Al enterarse, Raimundo reaccionó con frialdad y aseguró: "La Sofía cada vez me prende menos".

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