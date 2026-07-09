"Vas a ser infiel toda la vida": Rai Cerda disparó con todo contra Bárbara en Volverías con tu ex? 2

09 jul. 2026 - 10:32 hrs.

El Cara a Cara de Volverías con tu ex? 2 arrancó con todo y dejó uno de los cruces más duros de la temporada, protagonizado por Bárbara Córdoba y Raimundo Cerda, dos participantes que no se guardaron absolutamente nada.

Bárbara abrió el fuego con una serie de nominaciones que fueron subiendo de tono. Apuntó contra Nicole Moreno, a quien acusó de no aportar al equipo, de no participar en las actividades, de usar su ropa y de preocuparse únicamente por "comer cada 3 horas como un bebé dinosaurio", una frase que arrancó reacciones inmediatas entre los presentes.

Luego fue por Raimundo Cerda y no fue suave. Le echó en cara que, por su desempeño, habían perdido el duelo de eliminación y que Sofía había terminado abandonando el reality como consecuencia. "Lo aplastan como una cucaracha", dijo sobre su rendimiento junto a Luis Mateucci en competencia, sin filtrar la crítica.

Rai Cerda con todo

Rai escuchó todo y cuando llegó su turno, respondió con una contundencia que nadie esperaba. Dejó de lado cualquier comentario sobre el juego o la competencia y fue directo a lo personal, a algo mucho más profundo que los resultados de una prueba física.

"Solo sé que tú viniste acá a demostrarle a Luis que ya no eres infiel, eso te va a pesar toda la vida", le dijo Cerda a Bárbara, en una frase que cambió completamente el tono del enfrentamiento y que instaló un silencio tenso en el estudio.

Y no se detuvo ahí. Fue más lejos e incluyó en su argumento a otros participantes que han mostrado interés en Bárbara dentro del encierro, como si quisiera advertirles de algo que, según él, es un patrón que no cambia.

"Disculpa Luis, disculpa Austin que te están conociendo, te van a ser infiel en dos días más porque tú viniste a demostrar que ya no eres esa mujer infiel y lo vas a ser toda tu vida", lanzó Raimundo, dirigiéndose directamente a sus compañeros con una advertencia que sonó más a ataque que a consejo.

Las palabras de Cerda golpearon fuerte porque fueron al núcleo de la historia de Bárbara dentro del programa. Ella llegó a Volverías con tu ex? 2 precisamente para reconectar con Luis y demostrar que ha cambiado, y Rai usó eso como el argumento más duro de toda su respuesta.

El cruce dejó en evidencia que dentro de la casona las tensiones van mucho más allá de las competencias y las nominaciones. Cuando los conflictos personales entran al Cara a Cara, el nivel de intensidad sube a otro plano completamente distinto.

Lo que dijo Raimundo Cerda esa noche en Volverías con tu ex? 2 no fue fácil de ignorar ni para Bárbara ni para el resto de los participantes. En un espacio donde las historias de cada uno están siempre sobre la mesa, saber exactamente dónde apuntar puede ser el golpe más efectivo de todos.

Volverías con tu ex? 2 estrena nuevos capítulos de domingo a jueves por Mega, MegaGO y Disney+, con la animación de Tonka Tomicic, Julio César Rodríguez y Joaquín Méndez.

Todo sobre Volverías con tu ex? 2

El Cara a Cara de Volverías con tu ex? 2 arrancó con todo y dejó uno de los cruces más duros de la temporada, protagonizado por Bárbara Córdoba y Raimundo Cerda, dos participantes que no se guardaron absolutamente nada.

Bárbara abrió el fuego con una serie de nominaciones que fueron subiendo de tono. Apuntó contra Nicole Moreno, a quien acusó de no aportar al equipo, de no participar en las actividades, de usar su ropa y de preocuparse únicamente por "comer cada 3 horas como un bebé dinosaurio", una frase que arrancó reacciones inmediatas entre los presentes.

Luego fue por Raimundo Cerda y no fue suave. Le echó en cara que, por su desempeño, habían perdido el duelo de eliminación y que Sofía había terminado abandonando el reality como consecuencia. "Lo aplastan como una cucaracha", dijo sobre su rendimiento junto a Luis Mateucci en competencia, sin filtrar la crítica.

Rai escuchó todo y cuando llegó su turno, respondió con una contundencia que nadie esperaba. Dejó de lado cualquier comentario sobre el juego o la competencia y fue directo a lo personal, a algo mucho más profundo que los resultados de una prueba física.

"Solo sé que tú viniste acá a demostrarle a Luis que ya no eres infiel, eso te va a pesar toda la vida", le dijo Cerda a Bárbara, en una frase que cambió completamente el tono del enfrentamiento y que instaló un silencio tenso en el estudio.

Y no se detuvo ahí. Fue más lejos e incluyó en su argumento a otros participantes que han mostrado interés en Bárbara dentro del encierro, como si quisiera advertirles de algo que, según él, es un patrón que no cambia.

"Disculpa Luis, disculpa Austin que te están conociendo, te van a ser infiel en dos días más porque tú viniste a demostrar que ya no eres esa mujer infiel y lo vas a ser toda tu vida", lanzó Raimundo, dirigiéndose directamente a sus compañeros con una advertencia que sonó más a ataque que a consejo.

Las palabras de Cerda golpearon fuerte porque fueron al núcleo de la historia de Bárbara dentro del programa. Ella llegó a Volverías con tu ex? 2 precisamente para reconectar con Luis y demostrar que ha cambiado, y Rai usó eso como el argumento más duro de toda su respuesta.

El cruce dejó en evidencia que dentro de la casona las tensiones van mucho más allá de las competencias y las nominaciones. Cuando los conflictos personales entran al Cara a Cara, el nivel de intensidad sube a otro plano completamente distinto.

Lo que dijo Raimundo Cerda en Volverías con tu ex? 2 no fue fácil de ignorar ni para Bárbara ni para el resto de los participantes. En un espacio donde las historias de cada uno están siempre sobre la mesa, saber exactamente dónde apuntar puede ser el golpe más efectivo de todos.

Volverías con tu ex? 2 estrena nuevos capítulos de domingo a jueves por Mega, MegaGO y Disney+, con la animación de Tonka Tomicic, Julio César Rodríguez y Joaquín Méndez.

Todo sobre Volverías con tu ex? 2