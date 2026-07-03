Rai se acercó a Flavia Laos y la invitó al Cuarto Oscuro: "Con Austin había cosas que no le gustaban de mí"

03 jul. 2026 - 11:31 hrs.

La llegada de Flavia Laos al encierro de Volverías con tu ex? 2 no pasó desapercibida para nadie. Pero fue Raimundo "Rai" Cerda quien reaccionó más rápido: apenas conoció a la peruana, se acercó a conversar extensamente con ella e incluso la invitó a conocer el Cuarto Oscuro a solas.

El movimiento más rápido de la noche

Mientras el resto de los hombres del encierro de Volverías con tu ex? 2 quedaban deslumbrados con la llegada de Flavia, Rai tomó la iniciativa. La conversación entre ambos fue larga e íntima, y derivó en una revelación de la peruana sobre las razones de su quiebre con Austin Palao: "Había cosas que no le gustaban de mí. Se quejaba de cómo era y cuando lo vi con Fran, Fran es como yo, un alma libre".

La opinión de Flavia sobre Austin

Flavia no dudó en calificar a Austin como muy "conservador", una descripción que contrasta con la imagen que el peruano proyecta públicamente. La conversación con Rai en el Cuarto Oscuro dejó en evidencia que Flavia Laos llegó al encierro de Volverías con tu ex? 2 con mucho más que dudas sobre su expareja: llegó también con ganas de conectar con alguien nuevo.

Volverías con tu ex? 2 tiene capítulos estreno disponibles de domingo a jueves por Mega, MegaGO y Disney+, y cuenta con la animación de Tonka Tomicic, Julio César Rodríguez y Joaquín Méndez. Además, cada noche puedes seguir el react en el canal de YouTube de Mega: youtube.com/@megaoficial.

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