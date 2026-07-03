"Está investigando el asunto": Hybe, la agencia de BTS, responde por primera vez al conflicto por el Estadio Nacional

03 jul. 2026 - 12:02 hrs.

Hybe es la compañía surcoreana que representa a BTS y que está a cargo de la gira mundial Arirang, que contempla tres fechas en Chile para el 14, 16 y 17 de octubre.

Tras las incertidumbres por el conflicto con el Estadio Nacional, la agencia entregó su primera postura oficial al medio The Korea Herald, señalando que "estaba investigando el asunto y que respondería en un momento posterior".

Según trascendió, la compañía se encuentra recopilando antecedentes antes de emitir una respuesta definitiva, mientras continúan las conversaciones para buscar una alternativa dentro del complejo del Estadio Nacional o un ajuste técnico que permita mantener las fechas.

El origen del conflicto: Un escenario 360° en medio de la cancha

La controversia se desató después de que el Instituto Nacional de Deportes (IND) decidiera no autorizar el uso del Estadio Nacional para los conciertos, que forman parte de la gira mundial Arirang.

El punto que encendió la polémica es el diseño del montaje, que contempla un escenario 360° ubicado en el centro de la cancha, lo que generó preocupación por el cuidado del campo de juego.

Las tres fechas ya agotaron sus entradas y cada presentación podría reunir a más de 48 mil fanáticos, mientras la productora DG Medios aún no entrega una actualización detallada sobre el futuro del evento.

La versión de la ministra Natalia Duco

La ministra del Deporte, Natalia Duco, explicó que la decisión del IND responde a factores técnicos y aclaró que el recinto nunca estuvo formalmente confirmado para el evento. "El Instituto Nacional de Deportes nunca confirmó las fechas con los decretos oficiales que se suelen emitir en estos casos", afirmó la secretaria de Estado en conversación con 24 Horas.

La autoridad también apuntó directamente a la productora por haber iniciado la venta de entradas pese a que el trámite no estaba cerrado: "La compañía productora estaba al tanto y sabía que no habíamos confirmado el decreto, pero las entradas se vendieron de todos modos", señaló.

Pese al conflicto, Duco no descartó que los shows se concreten. La ministra aseguró que los conciertos aún podrían realizarse si se modifica el diseño del escenario, de manera que no se afecte el calendario deportivo del estadio, dejando abierta la puerta a una solución técnica que permita mantener las fechas de octubre.

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