La respuesta de Natalia Duco tras suspensión de conciertos de BTS: "Es imposible cancelar algo que nunca fue confirmado"

03 jul. 2026 - 00:33 hrs.

¿Qué pasó?

La ministra del Deporte, Natalia Duco, se refirió a la suspensión de los conciertos de BTS en el Estadio Nacional y aseguró que el Instituto Nacional de Deportes (IND) nunca autorizó el uso del recinto para las presentaciones que estaban programadas para octubre.

La secretaria de Estado sostuvo que la productora comenzó la venta de entradas pese a que aún no existía el decreto que confirmara oficialmente la realización de los shows.

"Es imposible cancelar algo que nunca fue confirmado"

Duco afirmó en conversación con 24 Horas que el IND nunca aprobó las fechas para los conciertos, por lo que descartó que se tratara de un evento previamente autorizado.

"Es imposible cancelar algo que nunca fue confirmado. El Instituto Nacional del Deporte nunca confirmó con los decretos de confirmación que se suelen hacer en estos casos las fechas", señaló.

La ministra agregó que "la productora (DG Medios) estaba en conocimiento y sabía que no le habíamos confirmado el decreto e igual se vendieron las entradas".

¿Por qué no se autorizó el Estadio Nacional?

Según explicó Duco, los informes técnicos del IND concluyeron que el montaje propuesto contemplaba un escenario de 360 grados ubicado en el centro del coliseo, con una estructura que supera las 600 toneladas.

La secretaria de Estado afirmó que ese montaje no solo dañaría el césped del Estadio Nacional, sino que también podría afectar la realización de la agenda deportiva prevista para los meses siguientes.

"Estamos dando opciones y soluciones, dar las facilidades para que BTS venga a Chile y las ARMY tengan su concierto, aseguró. Además, sostuvo que si el montaje cambia y se garantiza la continuidad de las actividades deportivas, el Gobierno no tendría inconvenientes en autorizar el evento.

Cabe consignar que los conciertos en Chile estaban programados para el 14, 16 y 17 de octubre del 2026.

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