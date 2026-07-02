Fanáticos de BTS protestan fuera del Estadio Nacional por incertidumbre tras rechazo a conciertos en Chile

02 jul. 2026 - 21:03 hrs.

¿Qué pasó?

Una tensa jornada se vive a esta hora en las inmediaciones del principal recinto deportivo del país. Decenas de fanáticos de la agrupación de pop coreano BTS se han congregado en las afueras del Estadio Nacional para manifestar su total rechazo y molestia ante la decisión del Instituto Nacional del Deporte (IND) de no autorizar el uso del Coliseo Central para los tres conciertos agendados para octubre de este 2026.

La fanaticada, que llegó con carteles y lienzos, acusa incertidumbre debido al alto impacto que significa la medida. Los seguidores denuncian que las entradas fueron adquiridas con meses de anticipación, sumado a la inversión realizada por personas de regiones en pasajes y hotelería.

El rechazo al plan de contingencia del Gobierno

A pesar de que las autoridades han planteado opciones alternativas —como el Estadio Bicentenario de La Florida, la Explanada Sur o el Parque Nacional—, los representantes del club de fans (ARMY) descartaron de plano trasladar el show a esos lugares.

"Estamos preocupadas de lo que va a pasar, porque no nos quieren entregar el Estadio Nacional, donde es el único lugar donde podemos recibir realmente a BTS. El Parque Nacional no es una opción viable para nosotras porque es muy pequeño para todo lo que abarca la fanaticada. Son más de 65.000 personas por día", señaló Constanza Salas, vocera de los manifestantes en el lugar.

La molestia de los asistentes también apunta a un presunto doble estándar técnico por parte del IND. "No hay complicaciones con otros eventos, justo es con BTS. No tienen problemas con Karol G o con la Teletón, que también ocupan escenarios grandes. ¿Cuál es el problema con el pasto entonces?", cuestionaron.

Un escenario de 600 toneladas sin autorización previa

El problema técnico que gatilló la negativa del IND radica en la envergadura del espectáculo. La gira internacional de la banda asiática contempla un imponente escenario central tipo 360°, una estructura que ejerce una presión de cerca de 600 toneladas sobre la cancha. Según antecedentes del organismo deportivo, darle el vamos el show bajo estas condiciones críticas implicaría inutilizar y perder el pasto por al menos cuatro meses, comprometiendo futuros eventos.

Sin embargo, el debate a esta hora también apunta a la responsabilidad de la productora a cargo del evento, DG Medios. Durante la manifestación, se instaló la interrogante sobre si la empresa salió a vender masivamente las tres fechas (14, 16 y 17 de octubre) con los tickets agotados al instante, sin contar con la autorización firmada y previa del IND para utilizar el recinto de Ñuñoa.

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