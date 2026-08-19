Derrumbe en mina de oro ilegal deja al menos 100 muertos en República Centroafricana

19 ag. 2026 - 16:20 hrs.

¿Qué pasó?

Un deslizamiento de tierra en una mina de oro ilegal dejó al menos 100 muertos en la República Centroafricana, en la frontera con Camerún, informaron fuentes locales a la AFP este miércoles.

Las operaciones de búsqueda continúan tras el accidente ocurrido el martes por la tarde en la explotación minera de Zamboyé, a unos 50 kilómetros de la localidad de Baboua.

Varias fuentes locales señalaron que unas 100 personas habían muerto y que muchas otras resultaron heridas en el último de una larga serie de accidentes de este tipo en este país rico en recursos minerales.

"En esta etapa nos resulta difícil establecer un balance oficial", declaró a primera hora del miércoles el representante electo de Baboua, Laurent Ngon Baba.

Al menos cuatro de las víctimas eran camerunesas, informó el diario Cameroon Tribune.

Los supervivientes fueron trasladados a un hospital de Baboua, mientras que las labores de búsqueda continúan el miércoles.

Investigación por colapso de túneles subterráneos

Se cree que el corrimiento de tierra fue provocado por "el derrumbe de varios túneles subterráneos en los que estaban trabajando los mineros", según indicó el fiscal de Baboua en un comunicado, en el que anunció la apertura de una investigación judicial.

Los deslizamientos de tierra son frecuentes en las explotaciones mineras ilegales que operan al margen del control estatal en la República Centroafricana.

Imágenes difundidas en las redes sociales mostraron cómo una parte del terreno de la enorme explotación minera a cielo abierto, donde trabajan cientos de mineros artesanales, se desprendió y sepultó a varias personas a su paso.

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Cedric Mbango, un minero del lugar, describió el incidente como "catastrófico".

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"El terreno se derrumbó por completo y sepultó a personas", detalló.

Tragedias en minas ilegales

En junio, un derrumbe similar causó varias decenas de muertos en la explotación de oro de Be Mbari, también en la frontera con Camerún.

A mediados de marzo, un desprendimiento de tierra causó siete muertos en una mina de la localidad de Ngourroum, también en el oeste de la República Centroafricana.

En febrero, otras 20 personas murieron en Gordi, en el noreste del país.