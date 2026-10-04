Entró a una casa en llamas, rescató a un adulto mayor y desapareció: Ahora lo buscan para destacar su valentía

04 oct. 2026 - 02:16 hrs.

¿Qué pasó?

Una dramática historia con un desenlace heroico ocurrió durante la madrugada del viernes recién pasado en la ciudad costera de Gisborne, al noreste de Nueva Zelanda.

Un conductor que transitaba por la zona observó una vivienda envuelta en llamas, detuvo su marcha sin dudarlo y logró rescatar con vida a un adulto mayor de 89 años que se encontraba atrapado.

El hecho se registró alrededor de las 4:20 de la mañana. Al notar que la propiedad se incendiaba y que la entrada principal estaba bloqueada por el avance del fuego, el hombre ingresó a la estructura y consiguió evacuar al dueño de casa a través de una de las ventanas.

La desaparición y búsqueda del conductor

Poco después del rescate, los equipos de bomberos y el personal médico de emergencia arribaron al lugar para controlar el siniestro y asistir al adulto mayor, informó TN.

Sin embargo, cuando las autoridades intentaron tomar los datos del salvador, advirtieron que el desconocido ya se había retirado de la escena sin dejar rastro ni identificarse.

La Policía de Nueva Zelanda aclaró que el hombre no está acusado de ningún delito ni se lo busca para ser interrogado como testigo. El objetivo de la fuerza es localizarlo para destacar públicamente su valentía y expresarle el agradecimiento institucional por su acción decisiva, la cual evitó una tragedia.

Por su parte, el jubilado de 89 años fue trasladado a un centro médico asistencial para una evaluación preventiva tras su exposición al humo y al fuego, aunque las autoridades confirmaron que no sufrió heridas de gravedad.

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