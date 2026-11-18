18 nov. 2026 - 17:00 hrs.

El bono por deber de asistencia escolar es un aporte mensual de $10.000 que se entrega a las familias por cada niño, niña o adolescente que asista regularmente a clases.

Este beneficio estatal está dirigido a hogares que forman parte del Subsistema Seguridades y Oportunidades y no requiere una postulación. Sin embargo, se deben cumplir algunos requisitos.

¿Quiénes pueden recibir el beneficio?

Para acceder, la familia debe participar en el Acompañamiento Psicosocial (APS) o en el Acompañamiento Sociolaboral (ASL).

Además, debe tener integrantes de entre 6 y 18 años al 31 de marzo del año correspondiente, que estén cursando educación básica o media.

Uno de los requisitos fundamentales es que los estudiantes tengan una asistencia mensual igual o superior al 85% en un establecimiento reconocido por el Estado.

Durante enero y febrero, el cálculo considera el promedio de asistencia que hayan tenido entre julio y diciembre del año anterior.

El monto alcanza los $10.000 mensuales por cada estudiante que cumpla las condiciones y se entrega durante un máximo de 24 meses, siempre que se mantengan los requisitos.

¿Cómo se recibe el dinero?

El pago puede realizarse mediante depósito bancario, CuentaRUT o de forma presencial en sucursales de BancoEstado y Caja de Compensación Los Héroes.

La asistencia es verificada directamente por el Ministerio de Educación, por lo que las familias no deben presentar documentos ni realizar trámites adicionales para acreditar este requisito.

Todo sobre Bonos