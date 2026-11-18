18 nov. 2026 - 17:00 hrs.

¿Qué pasó?

Arqueólogos han desenterrado el suelo original de una monumental catedral medieval en el norte de Sudán que podría ser más grande que la Casa Blanca. El descubrimiento revela la magnitud y la importancia arquitectónica de uno de los edificios cristianos más importantes de Nubia.

A principios de este mes, una misión arqueológica polaco-sudanesa descubrió una escalera rodeada de muros de 11 metros de altura que les permitió llegar al nivel del suelo original de la Gran Iglesia de Jesús, probablemente la iglesia más grande de la Nubia medieval, situada en la antigua ciudad sudanesa de Dongola la Vieja.

Una catedral medieval enterrada en Sudán

La iglesia fue descubierta por primera vez en 2021, pero gran parte de ella sigue enterrada. La escalera es la única zona en la que los arqueólogos han logrado alcanzar el suelo original.

"Se trataba de un edificio más grande que la famosa Casa Blanca? y estamos planeando excavarlo", afirmó Artur Ob?uski, director de la misión arqueológica sudanesa-polaca.

La Gran Iglesia de Jesús en la Makuria

Según explicó, era la iglesia más grande e importante de la Makuria medieval, uno de los tres reinos que surgieron a lo largo del curso medio del río Nilo tras la llegada de los misioneros cristianos en el siglo VI.

La iglesia se encuentra en Dongola la Vieja, en la orilla oriental del Nilo, a unos 160 kilómetros al sureste de la actual ciudad de Dongola. La ciudad es conocida por sus numerosas iglesias antiguas.

Una Santa Sofía en la Nubia cristiana

Obtuski comparó la iglesia con Santa Sofía de Estambul, construida por el emperador bizantino Justiniano en el año 537. Según explicó, la Gran Iglesia de Jesús desempeñó un papel similar en la Nubia medieval y el noreste de África gracias a su distribución espacial y sus técnicas de construcción.

"En la historia de la arquitectura, surgen ciertos edificios que, por utilizar un término moderno, se convierten en referentes que marcan tendencias. Santa Sofía de Constantinopla, la actual Estambul, es sin duda uno de esos ejemplos. La Gran Iglesia de Jesús parece ser una candidata natural para desempeñar ese papel en Nubia y, quizás, incluso en esta región de África", afirmó Obtuski.

Los arqueólogos estiman que la iglesia medía aproximadamente 47 metros de ancho y 57 metros de largo, según indicó Ob?uski, quien también es director del Centro Polaco de Arqueología Mediterránea.