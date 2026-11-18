18 nov. 2026 - 16:27 hrs.

¿Qué pasó?

Un procedimiento de Carabineros al interior de una cafetería del Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), en Santiago, terminó con denuncias de trabajadores por el uso de gas pimienta contra funcionarios del recinto y locatarios, en medio de incidentes registrados durante una marcha convocada por la Confech y la CUT.

El hecho ocurrió cuando la movilización por la Alameda ya estaba terminando y un grupo de jóvenes ingresó al establecimiento para escapar de Carabineros. Los uniformados entraron al lugar y detuvieron a algunos de ellos, mientras clientes que se encontraban en el lugar presenciaron el procedimiento.

Trabajadores del GAM denuncian uso de gas pimienta

Según informó CHV, durante las detenciones una de las encargadas de la cafetería reclamó a los funcionarios policiales que no podían utilizar gas pimienta al interior del recinto privado.

En conversación con ese medio, Yanira Rojas, presidenta del Sindicato del GAM, cuestionó el procedimiento y acusó un "actuar desmedido" de Carabineros. Agregó que no habían vivido anteriormente una situación similar en el recinto.

"Ellos entran buscando a estos chicos de manera violenta e ingresando a la cafetería. Los detienen muy violentamente, amenazando con que iban a tirar gas pimienta", relató.

La dirigenta también explicó que, una vez que los jóvenes fueron detenidos, los guardias de seguridad cerraron uno de los accesos para resguardar la seguridad del GAM, sin embargo, Carabineros intentó salir por esa misma entrada.

"Entonces tuvieron un forcejeo con esta guardia del portón y la quisieron también llevar detenida. Otros compañeros del GAM trataron de zafar a la guardia para que no se la llevaran y ahí Carabineros usa el gas pimienta en contra de trabajadores de nuestro espacio y a los locatarios también los dejaron con daños en los ojos. Finalmente abren las puertas y ellos se van", sostuvo Rojas.

¿Qué dijo Carabineros sobre el procedimiento en el GAM?

De acuerdo con lo informado por CHV, Carabineros señaló que los jóvenes detenidos estaban cometiendo incivilidades, aunque no precisó cuáles eran las conductas que motivaron el procedimiento.

Los incidentes se produjeron en el contexto de la marcha convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), que tuvo como punto de encuentro la Alameda.

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