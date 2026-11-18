18 nov. 2026 - 06:41 hrs.

Un hombre de aproximadamente 30 años falleció durante la madrugada de este miércoles luego de ser atacado a disparos mientras se encontraba al interior de un automóvil en la comuna de San Ramón, en la Región Metropolitana.

El hecho se registró pasadas las 01:00 horas en la intersección de calle Alpatacal con avenida San Francisco, lugar donde vecinos del sector alertaron haber escuchado entre tres y cuatro disparos antes de que personal de Carabineros acudiera al sitio y constatara el deceso del conductor.

Por instrucción del Ministerio Público, las diligencias quedaron a cargo del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) junto a la Brigada de Homicidios Sur de la Policía de Investigaciones (PDI), quienes cercaron el perímetro para levantar evidencia y establecer cómo ocurrió el crimen.

Las pistas del caso

De acuerdo con los primeros antecedentes entregados por el fiscal Rodrigo Moya, de la Fiscalía ECOH, la víctima, un hombre de mediana edad y presuntamente extranjero cuya identidad aún no ha sido confirmada, fue encontrada sin vida en el asiento del piloto.

En las pericias iniciales realizadas en la escena, los detectives lograron levantar cuatro proyectiles: dos de ellos impactaron directamente en el cuerpo del fallecido y los otros dos quedaron alojados en la carrocería del vehículo.

Por su parte, el subprefecto Jimmy Lira, jefe de la Brigada de Homicidios Sur de la PDI, detalló que el trabajo en terreno apunta a reconstruir la secuencia del ataque, sin descartar que los disparos hayan sido efectuados desde un segundo automóvil o por personas que viajaban junto al propio conductor.

"Se encuentran en estos momentos trabajando el sitio del suceso por un homicidio con arma de fuego de un hombre que hasta el momento está como NN, no identificado. Por la evidencia balística, son diversos disparos los que se efectúan y el cuerpo tiene varios impactos, más de uno", señaló el oficial policial.

Otro elemento clave en la indagatoria es que el automóvil en el que se desplazaba la víctima está inscrito a nombre de una tercera persona, por lo que los policías buscan ubicar a su propietario para esclarecer su vínculo con el fallecido, al tiempo que esperan poder acceder a las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas en la cuadra.