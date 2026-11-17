17 nov. 2026 - 18:01 hrs.

¿Qué pasó?

A al menos tres cuerpos corresponden los restos óseos y biológicos que fueron encontrados el pasado lunes al interior de un cité, ubicado en la comuna de Santiago.

El hallazgo se realizó en un domicilio ubicado en el sector de General Bulnes, hasta donde llegó personal de la Policía de Investigaciones (PDI) en el marco de una indagatoria por secuestros.

La investigación

El lunes, el subprefecto de la BIPE Hassel Barrientos detalló que "esto se trata de un trabajo en conjunto desarrollado con ECOH y el Ministerio Público, que nos permite identificar un lugar de interés criminalístico, correspondiente a este domicilio, donde se realiza un rastreo y una excavación que permite encontrar restos óseos pertenecientes quizás a distintas personas que fueron llevadas a este lugar donde le dieron muerte".

Además, aseguró que es probable que las víctimas hayan estado en cautiverio en el cité. "Este inmueble estuvo meses atrás bajo control de una organización criminal, y producto a ese control deben haber ocurrido diversos delitos, que en este caso llevan a estar personas a ser inhumadas de manera ilegal".

"Se trata de crimen organizado transnacional. Me refiero a ciudadanos extranjeros que habían tomado este lugar como un punto de acopio y estratégico para el control territorial", agregó.

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Por el momento se desconocen las identidades de las víctimas.