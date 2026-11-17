17 nov. 2026 - 17:52 hrs.

¿Qué pasó?

La Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos confirmó que experimentó una interrupción temporal en algunos de sus sistemas internos, luego de que se reportara una caída de su red de comunicaciones clasificadas, conocida como NSA Net.

El incidente se produjo el mismo día en el que se rumoreó que habría un apagón a nivel mundial, situación que finalmente fue descartada, ya que se trataba de una prueba rutinaria del Sistema de Alerta de Emergencia de EEUU.

¿Qué se sabe de la falla en la red de comunicaciones de la NSA?

A través de un comunicado, la NSA explicó que el problema se produjo durante un mantenimiento programado y aseguró que sus capacidades esenciales no se vieron comprometidas.

"Si bien algunos sistemas internos se vieron afectados, las capacidades críticas para la misión permanecen plenamente operativas y nuestra capacidad para defender la seguridad nacional se mantiene intacta", señaló.

La interrupción afectó a NSA Net, una red altamente clasificada que permite a los trabajadores de la agencia intercambiar información confidencial dentro de la institución.

Según los primeros antecedentes conocidos sobre el incidente, el sistema permaneció fuera de servicio durante varias horas de este martes, lo que impidió que algunos funcionarios pudieran acceder a sus herramientas de trabajo. Ante esta situación, la agencia habría solicitado a parte de su personal que llegara más tarde a su sede de Fort Meade, en Maryland.

En su declaración, la NSA atribuyó el problema a una "degradación temporal durante un mantenimiento rutinario programado" y sostuvo que su infraestructura cuenta con mecanismos para evitar que este tipo de interrupciones afecte sus funciones esenciales.

"La infraestructura de la NSA está diseñada con múltiples niveles de redundancia para mantener las operaciones durante el mantenimiento planificado o eventos inesperados", agregó la institución.

¿La falla afecta las comunicaciones con Donald Trump?

La interrupción de NSA Net no significa que el gobierno estadounidense haya perdido su capacidad para transmitir información de inteligencia urgente al Presidente Donald Trump.

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