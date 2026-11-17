17 nov. 2026 - 17:46 hrs.

¿Qué pasó?

En Curanilahue hay 13.336 hectáreas con riesgo muy alto de incendios forestales. Ninguna otra comuna del ranking que elaboró el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) tiene tanta superficie expuesta.

En total, 64 comunas del país superan las mil hectáreas en esa categoría, mientras que siete de cada diez campamentos monitoreados por el ministerio están en zona de riesgo alto o muy alto.

Un estudio con más de 65 mil incendios

El análisis revisó 65.442 incendios registrados entre 2015 y 2025 y sirvió de base para el Plan de Prevención de Incendios 2026-2027. Biobío, La Araucanía y la Región Metropolitana son las regiones que más preocupan.

Valparaíso y Santiago, con el riesgo pegado a la ciudad

Valparaíso aparece en el sexto lugar, según precisaron desde el Minvu, “con un cordón de interfaz crítico que bordea toda la conurbación del Gran Valparaíso (Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana, Concón) y comunas del litoral e interior (San Antonio, Cartagena, El Tabo, Limache, La Calera)”.

En la Región Metropolitana, el mapeo suma una franja de interfaz en comunas pericentrales y precordilleranas: Lo Barnechea, Las Condes, Peñalolén, La Florida, Puente Alto, San Bernardo, Pudahuel, Maipú y San José de Maipo.

Siete de cada diez campamentos está en zonas de riesgo

El mapeo también midió la exposición de los asentamientos precarios y de los sectores donde el ministerio desarrolla programas habitacionales:

Campamentos: 817 de los 1.156 monitoreados están en zonas de riesgo alto o muy alto, es decir, el 71%.

Barrios y pequeñas localidades: 213 de los 397 donde trabaja el Minvu tienen exposición alta o muy alta, el 53%.

Valparaíso concentra la mayor cantidad de campamentos en riesgo muy alto (249 de 336). Le siguen Biobío (132 de 177), la Región Metropolitana (85 de 196) y La Araucanía (50 de 78).

Un plan con tres frentes

A partir de este diagnóstico, el plan del Minvu se ordena en tres ejes: identificar Zonas de Riesgo de Interfaz (ZRI), preparar a las comunidades y limpiar de forma preventiva.

El primero es un mapeo técnico de una franja de 250 metros, en el límite entre las zonas urbanas y las áreas forestales o con vegetación. Considera la vulnerabilidad de las viviendas y las amenazas del territorio.

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, planteó que “acá todos los organismos públicos tenemos que ponernos al servicio de lo que va a ser un verano muy complejo en materia de incendios forestales. Nosotros como ministerio nos ha tocado reconstruir dos catástrofes en esta administración y esperemos que no haya otra, y para que no haya otra tenemos que tomar todas las medidas posibles que se requieran”.

Sobre las ZRI, agregó que “son zonas que están al lado de las ciudades donde la vegetación, las condiciones del clima, el tipo de vivienda hacen más probable que un incendio, de llegar, genere más destrucción”.

Vecinos preparados y terrenos limpios

El segundo eje llega a los barrios. Habrá intervenciones en los programas Quiero Mi Barrio y Pequeñas Localidades, además de campamentos, con las metodologías AIDEP y ACCEDER (Alerta, Comunicación, Coordinación, Evaluación, Decisiones, Readecuación) y kits de emergencia.

Poduje detalló que “tenemos 266 equipos que trabajan en los barrios, que hoy día están trabajando en barrios, y 127 equipos que están trabajando en zonas rurales. Todos esos equipos van a ser una suerte de capacitación para abordar una emergencia del tipo de incendios forestales”.

El tercer eje es la limpieza de terrenos en las zonas de interfaz. Al respecto, el ministro sostuvo que “en el caso que sean terrenos Serviu, vamos a limpiar nosotros. Pero si los privados no limpian y estamos en una situación de mucho riesgo, también vamos a limpiar nosotros como Ministerio de Vivienda”.

Junto con la Conaf, el Minvu revisará el estado de los matorrales y la vegetación, y las zonas identificadas quedarán incorporadas en los planes reguladores. Poduje cerró señalando que “es muy importante que nuestros equipos que están desplegados en terreno, en más de 400 sectores, puedan trabajar con las comunidades en protocolos de prevención y de acción”.

El ranking completo de las comunas con riesgo muy alto

Hectáreas en riesgo muy alto, según el Minvu:

Curanilahue: 13.336,8

Collipulli: 12.563,7

Los Álamos: 11.344,4

Tomé: 10.408,7

Lebu: 10.213,1

Valparaíso: 7.206,8

Galvarino: 6.846

Penco: 5.337,3

Los Ángeles: 5.048,3

Ercilla: 4.821,9

Cañete: 4.348,3

Lampa: 4.195,6

Chillán: 4.099,8

Coltauco: 3.834,1

Angol: 3.567,5

Temuco: 3.556,1

Paredones: 3.553,5

Melipilla: 3.459,5

Colina: 3.119,7

Lumaco: 3.099,3

Coronel: 3.063,3

Coelemu: 2.903,9

Coihueco: 2.896,3

Curacaví: 2.855,1

Lota: 2.832,9

Mulchén: 2.786

Viña del Mar: 2.678,4

Padre Las Casas: 2.608,3

Los Lagos: 2.552,7

Victoria: 2.344,4

Lo Barnechea: 2.252,4

Talca: 2.227

San Antonio: 2.220,4

San Vicente: 2.197,8

San Fernando: 2.177,1

Limache: 2.130,5

Carahue: 2.122,6

San Pedro de la Paz: 2.094

Constitución: 2.018,2

Quilpué: 1.854,3

Cholchol: 1.821,1

San Carlos: 1.788,4

Tirúa: 1.647,6

Maule: 1.629

Quillón: 1.609,7

Arauco: 1.508,2

Coinco: 1.490,1

Doñihue: 1.405,6

Rengo: 1.353,9

Cabrero: 1.323,7

Concepción: 1.321,3

Puente Alto: 1.301,3

Villa Alemana: 1.209,3

Hualqui: 1.190,6

Yungay: 1.185,8

Navidad: 1.167,5

Laja: 1.165,8

San Pedro: 1.138,3

Talagante: 1.108,8

El Monte: 1.104

Machalí: 1.099,9

Los Sauces: 1.053,2

Talcahuano: 1.046,7

Valdivia: 1.039,9.

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