Gobierno británico pide a ciudadanos prepararse para posibles emergencias: Recomiendan tener agua, comida y efectivo

26 oct. 2026 - 12:47 hrs.

¿Qué pasó?

El primer ministro británico, Andy Burnham, instó a los ciudadanos a prepararse para situaciones de emergencia y presidió una reunión para mejorar la lucha contra los incendios forestales.

El gobierno británico puso en marcha la campaña Be Ready ("Estén preparados"), que anima a la población a equiparse para hacer frente a posibles interrupciones de servicios esenciales, en un contexto de preocupación por los fenómenos meteorológicos, los ciberataques y otras situaciones de crisis.

De este modo, se recomienda a los hogares que dispongan de reservas de productos básicos para poder afrontar hasta tres días sin electricidad, agua, telecomunicaciones ni acceso a internet, en línea con las recomendaciones realizadas en otros países europeos.

¿Qué alimentos se recomienda tener a mano?

Una página web ofrece una lista que incluye desde botellas de agua y alimentos no perecibles hasta linternas con pilas de repuesto y dinero en efectivo.

"Vivimos en un mundo en el que los acontecimientos inesperados parecen ser cada vez más frecuentes", declaró Burnham, citando como ejemplo las tormentas.

"Se trata de tener provisiones en casa que les ayuden a sobrellevar esos momentos", añadió.

La preparación para combatir incendios

El primer ministro anunció horas antes, durante una reunión en Liverpool con responsables de los servicios de bomberos, autoridades locales y expertos, que los helicópteros y aviones militares estarían equipados para combatir los incendios forestales.

Los servicios de bomberos de Inglaterra también contarán con más equipos especializados en incendios de vegetación.

El gobierno indicó que destinará hasta 45 millones de libras (60 millones de dólares) para hacer frente al aumento de incendios.

El llamado del ministro de Defensa británico

El ministro de Defensa, Wes Streeting, pidió el jueves en la BBC que los británicos se mantengan "alerta, sin dejarse llevar por el pánico".

Streeting había afirmado antes que hogares y empresas debían preguntarse si están preparados para posibles "interrupciones de las cadenas de suministro esenciales, provocadas por países hostiles o por terroristas".

Todo sobre Reino Unido