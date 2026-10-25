Ganó millonario premio, pensó que era una estafa y bloqueó al organizador que intentaba contactarla

25 oct. 2026 - 16:00 hrs.

¿Qué pasó?

Una mujer australiana ganó un millonario premio que incluía una mansión, lingotes de oro y un vehículo de lujo. Sin embargo, cuando recibió la llamada para comunicarle la noticia, creyó que se trataba de una estafa: colgó el teléfono y bloqueó el número del organizador del sorteo.

El premio, avaluado en $7.047.815.325 pesos chilenos, fue entregado por Dream Home Art Union, organización que debió buscar distintas formas de contactar a la ganadora para convencerla de que el sorteo era legítimo.

El paquete incluía una mansión en Gold Coast, Queensland, además de 400.000 dólares australianos en lingotes de oro, equivalentes a $276.582.080 pesos chilenos, y un vehículo Land Rover Defender, avaluado en $114.781.563 pesos chilenos.

Imagen creada con IA

El organizador pidió ayuda a una radio

Ben Sawkins, gerente general de Dream Home Art Union, fue el encargado de comunicarle la noticia a la ganadora. Sin embargo, sus primeros intentos terminaron sin éxito.

“Le hablé a la ganadora y me colgó. Le escribí mensajes y correos. Ella cree que le quiero vender un boleto o que es una estafa”, relató Sawkins.

Ante la dificultad para contactarla, el gerente decidió pedir ayuda al programa matutino Triple M Breakfast. Durante la emisión, los conductores también intentaron comunicarse con la mujer, pero ella continuó desconfiando de la información.

Fue entonces cuando un exjugador de rugby se ofreció a visitar personalmente a la ganadora para explicarle que el premio era real. El exdeportista abandonó el estudio y se dirigió hasta su vivienda en Riverwood.

Una vez allí, y con el exjugador a su lado, la mujer comenzó a asimilar lo ocurrido, aunque el asombro todavía la dominaba.

Finalmente, Sawkins agradeció al equipo de Triple M Breakfast por su colaboración para encontrar a la ganadora y lograr que recibiera la noticia. Los fondos recaudados mediante la venta de boletos de Dream Home Art Union se destinan a apoyar a veteranos australianos y sus familias.