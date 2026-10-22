Diputada australiana sufre amputación de ambas piernas tras ser atropellada en presunto ataque intencional

22 oct. 2026 - 16:20 hrs.

¿Qué pasó?

La legisladora australiana Helen Haines sufrió una amputación de ambas piernas después de ser atacada el lunes por un vehículo, por motivos que siguen investigándose, informó el miércoles su esposo.

Haines, una diputada independiente de 65 años, se encuentra en condición estable en un hospital de Melbourne después de haber sido atropellada el lunes por un auto cerca de su oficina en la localidad de Wangaratta, más de 200 kilómetros al noreste de la capital del estado de Victoria.

Su esposo Phil dijo a los periodistas en el hospital que los cirujanos debieron removerle ambas piernas, al día siguiente de anunciarse que habían tenido que amputarle una extremidad.

"La buena noticia en esto es que Helen está viva y estable. Eso es lo más importante para nuestra familia", declaró. "Para nosotros, las dos partes más importantes de Helen son su corazón y su mente", agregó.

Comparecencia del acusado y cargos presentados

El hombre acusado de haber herido a Haines, en lo que la policía califica como un ataque intencional, compareció el miércoles ante la justicia.

La policía acusó a Brendan Nugent, de 43 años, de conducción temeraria con resultado de lesiones graves, de causar intencionalmente lesiones graves y del delito federal de agredir a un funcionario, que conlleva una pena máxima de 10 años de prisión.

El hombre fue presentado ante un juzgado de Wangaratta, constató un periodista de la AFP.

La cadena nacional ABC reportó que Nugent no solicitó la libertad bajo fianza y que su próxima audiencia está programada para el 4 de febrero.

Investigación de los motivos y conmoción política

El presunto ataque ha desatado una reflexión profunda en un país donde la violencia política es poco común, pero donde la policía ha documentado un aumento constante de amenazas y agresiones dirigidas contra cargos electos en los últimos años.

La motivación del ataque sigue sin conocerse y las autoridades se han negado a especular mientras investigan.

Sin embargo, la policía dijo el miércoles que estaba examinando todas las hipótesis, entre ellas que el agresor tuviera opiniones radicales contra el gobierno.

Trayectoria de la parlamentaria y reacción del Gobierno

La diputada estaba junto al maletero de su coche, cuando fue embestida el lunes por la tarde por un Toyota Land Cruiser.

Haines accedió al Parlamento en 2019, tras trabajar como enfermera y partera, y se hizo conocida por su apoyo a las políticas climáticas y contra la corrupción.

"Esto es un recordatorio de que el mundo es un lugar mucho más peligroso y dividido de lo que era hace una generación", dijo el primer ministro australiano, Anthony Albanese, a la radio ABC Melbourne.