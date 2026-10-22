Trump intentó cambiar el nombre del océano Atlántico por "océano Trump": Google se habría negado

22 oct. 2026 - 15:24 hrs.

¿Qué pasó?

Donald Trump habría intentado cambiar el nombre del océano Atlántico por “océano Trump”. Así lo contó el propio presidente de Estados Unidos durante un acto de campaña en Carolina del Sur, donde relató que se comunicó con a Google para pedir que modificara la denominación, pero la compañía se habría negado.

Según explicó el mandatario, la respuesta de la empresa fue distinta a la que habría recibido en otras ocasiones, cuando se realizaron cambios de nombres geográficos en Estados Unidos.

“Llamé a Google Maps, que se portaron de maravilla con lo del lago, y les dije, estoy pensando ahora en el océano Atlántico, ¿pueden encargarse de eso?”, relató Trump.

¿Océano Pacífico por "océano estadounidense"?

Sin embargo, aseguró que la respuesta fue negativa. “Me respondieron, no, no, no, esta vez no lo haremos. Los océanos son diferentes, señor. Abarcan muchísimos países. Por favor, no nos pida que hagamos eso”, contó el presidente.

Tras relatar la supuesta conversación, Trump afirmó que probablemente dejaría de lado la idea de cambiar el nombre del Atlántico. No obstante, planteó otra posibilidad relacionada con el océano Pacífico.

“¿Pero el océano Pacífico? Vamos a llamarlo el océano estadounidense”, señaló ante los asistentes.

Trump ya había impulsado cambios de nombres geográficos

Durante la conversación en el programa, se recordó que el mandatario ha impulsado modificaciones en la denominación de lugares, como el golfo de México, al que Estados Unidos comenzó a llamar “golfo de América”, y el lago Ontario, mencionado en el intercambio como “lago América”.

La anécdota volvió a poner el foco en las propuestas de Trump para cambiar nombres geográficos y en el alcance que estas modificaciones podrían tener fuera de Estados Unidos.