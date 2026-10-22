El extraño parche de Milei y la explicación que dieron desde el gobierno argentino

22 oct. 2026 - 12:53 hrs.

¿Qué pasó?

La visita de Javier Milei a España no pasó desapercibida. En una de sus apariciones públicas en Madrid, el mandatario se mostró con una llamativa venda en el cuello, lo que despertó curiosidad en redes sociales.

Fue durante una conferencia de prensa con medios ibéricos cuando el presidente argentino apareció con un parche grande en el lado izquierdo del cuello. El gobierno trasandino debió salir a explicar el motivo.

AFP

La explicación desde el gobierno argentino

Según el diario argentino La Nación, fuentes oficiales le confirmaron que el presidente sufrió un accidente doméstico al salir de la bañera y golpearse, lo que le provocó un hematoma.

El incidente habría ocurrido algunos días antes de su aparición pública. De acuerdo con el medio, la autoridad se encontraba "bien".

AFP

El vendaje quedó a la vista durante una actividad del Nueva Economía Fórum, donde Milei respondió preguntas de periodistas españoles.

Polémica visita de Milei a España

La visita de Milei ha estado marcada por polémicas declaraciones. Una de las más provocativas fue en contra del presidente de España, Pedro Sánchez, a quien calificó de "delincuente, ladrón" y "corrupto".

También tuvo un tenso intercambio con Julia Molina, periodista de la Cadena SER, quien le preguntó si su presencia generaba incomodidad en el Partido Popular y Vox.

"Me parece una visión muy propia de gente corta intelectualmente y miserables políticos. Quizás, vale para tu caso”, respondió el mandatario, según consignó el diario.

Durante la gira, Milei tampoco se reunió con representantes del Partido Popular ni de Vox, ni con el rey Felipe VI. La excepción fue el encuentro previsto con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.

Otro momento de tensión ocurrió cuando un periodista del programa español El Intermedio le consultó por las dificultades económicas de los argentinos para llegar a fin de mes.

“Si vos querés abrazarte a un eslogan emocional, amo tu corazón, pero no puedo respetar tu cerebro”, contestó la autoridad durante ese intercambio con la prensa.

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