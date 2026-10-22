Encuentran restos humanos en Playa Trocadero de Antofagasta
- Por Cristian Latorre
¿Qué pasó?
La Policía de Investigaciones (PDI) confirmó que se encuentra realizando diligencias tras el hallazgo de restos humanos en la playa Trocadero, en la ciudad de Antofagasta, durante este jueves.
Las indagatorias están a cargo de la Brigada de Homicidios de la región, cuyos funcionarios trabajan en el sitio del suceso junto a personal de la Armada y de Bomberos.
PDI, Armada y Bomberos trabajando en el lugar
Hasta el momento, no se han entregado mayores detalles sobre los restos encontrados ni se ha informado sobre su identidad o las circunstancias en que se produjo el hallazgo.
Sin embargo, información recabada por Meganoticias señala que el fiscal a cargo de la investigación confirmó que existen diligencias en curso y que, por lo mismo, por ahora no se entregará mayor información.
AHORA! Detectives de las Brigada de Homicidios #Antofagasta de la PDI junto a personal de Armada y Bomberos se encuentran en sitio del suceso en sector Playa Trocadero por hallazgo de restos humanos. Noticia en desarollo. https://t.co/4WaHGWpDKP— PDI_Antofagasta (@PDI_Antofagasta) October 22, 2026
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