Conocido supermercado low cost cambia de dueño: Fiscalía Nacional Económica autorizó operación

22 oct. 2026 - 14:20 hrs.

¿Qué pasó?

Una importante operación en el rubro de los supermercados recibió la autorización de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), abriendo paso a los planes de expansión de una conocida empresa del sector.

Se trata de SMU, compañía detrás de Unimarc, Super10 y Alvi, que obtuvo luz verde para adquirir seis locales de Ahorra Food Depot en la Región Metropolitana.

Las tiendas están ubicadas en las comunas de Las Condes, Ñuñoa, Independencia, San Miguel y La Florida.

La FNE determinó, según lo consignado por el Diario Financiero, que la operación no reducirá sustancialmente la competencia en el mercado.

"Estrategia que venimos desarrollando para potenciar nuestra oferta multiformato"

Ahorra Food Depot pertenece a Five Guys SpA, sociedad chilena que administra y desarrolla marcas y franquicias vinculadas a sus establecimientos comerciales.

Uno de los aspectos considerados por la Fiscalía fue que SMU busca desarrollar un formato de supermercados conocido como hard discount, enfocado en una propuesta de precios bajos.

El organismo también determinó que, en las zonas donde ambas empresas coinciden, los niveles de concentración no superan los umbrales establecidos en su guía de análisis.

El gerente general de SMU, Marcelo Gálvez, señaló al medio que la compra "se enmarca en una estrategia que venimos desarrollando para potenciar nuestra oferta multiformato".

Gálvez agregó que la compañía lleva años estudiando este modelo y ha visitado cadenas en México, Colombia, Ecuador y Perú para evaluar su adaptación al mercado chileno.

Finalmente, el ejecutivo destacó que incorporar tiendas en funcionamiento permitirá acelerar el desarrollo del nuevo formato, aprovechando la logística de SMU y su portafolio de marcas propias.