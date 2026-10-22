Ante nueva alza de este jueves: Revisa los descuentos en combustibles en las principales bencineras
- Por Paz Morales
Este jueves las bencinas sufrirán un alza considerable, según confirmó ayer el informe de precios de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP). En concreto, los combustibles de 93 y 97 octanos subirán $41,3 por litro, mientras que el diésel aumentará $91,5.
Es por esto que algunas de las casas bancarias, bencineras y cajas de compensación más importantes del país han lanzado una serie de ofertas para aliviar el bolsillo de los conductores.
Descuentos vigentes por estación de servicio
Copec
- Coopeuch: $100 de descuento por litro de combustible los días viernes pagando con Tarjetas de débito y Tarjeta Prepago Dale Coopeuch. $200 de descuento por litro de combustible pagando con Tarjetas de Crédito Coopeuch.
- Santander Consumer: $100 de descuento por litro para clientes con crédito automotriz al día. Aplica mediante código en la App Copec, con un tope de 70 litros por carga.
- BCI: 7% de cashback todos los jueves pagando con Tarjeta de Crédito Bci mediante la App Copec (requiere activación previa en BciPlus+).
- Scotiabank Cencosud: $100 de descuento por litro de combustible los días lunes pagando con la tarjeta Cencosud Scotiabank Mastercard mediante la aplicación.
- Mach Bank: $100 de descuento por litro de combustible los días sábado pagando con las Tarjetas de Crédito machbank registradas en la app.
- Tenpo: Desde $50 de descuento por litro de combustible los días viernes pagando con Tarjetas Tenpo Mastercard.
- Caja Los Andes: $15 por litro de descuento para afiliados pagando con la App Copec mediante cupón en la sección "Cupones Full".
Para conocer todos los descuentos disponibles, haz click aquí.Ir a la siguiente nota
Shell
- Mercado Pago: $50 de descuento por litro los lunes, pagando con dinero en cuenta desde la aplicación. El beneficio permite un máximo de una carga al mes.
- Líder Bci: $100 de descuento por litro los martes
- Banco BICE y Security: $100 de descuento por litro los domingos para clientes que paguen con sus tarjetas de crédito.
- Tenpo: Cashback de hasta $300 por litro. El monto es determinado por Tenpo de acuerdo con los criterios definidos para cada cliente. La devolución se abona en la cuenta Tenpo.
- Scotiabank: Hasta $200 de descuento por litro pagando con Tarjetas de Crédito Visa y Mastercard Scotiabank a través de la App Shell. Tope de $4.000 por carga diaria (máximo 2 cargas mensuales).
- Día del Diésel: $50 de descuento por litro en diésel los días jueves ingresando el código DIESEL50 en la App Shell.
- Happy Shell: $50 de descuento por litro en una carga durante todo el mes de tu cumpleaños pagando con la App Shell.
Revisa todos los descuentos disponibles aquí.
Aramco
- Consorcio: $150 de descuento por litro a través de la App Aramco Estaciones pagando con Tarjeta de Crédito los días lunes.
- Mercado Pago: $50 de descuento por litro pagando con tarjeta prepago física Mercado Pago o digital en la App Aramco Estaciones. Topes de descuento: $5.000 por titular al mes.
- Banco Ripley: Los días miércoles, usando tu Tarjeta de Crédito o Débito Banco Ripley física o a través de la App Aramco Estaciones, obtén $100 si eres categoría Plus, $125 si eres categoría Silver o $150 de descuento por litro si eres categoría Gold en las estaciones Aramco.
- Tenpo: Si cargas combustible los días viernes y recibiste tu misión en la app de Tenpo (sección Tenpesos), obtén desde $50 hasta $300 de descuento por litro.
- Tarjeta ABC / La Polar: $150 de descuento por litro de bencina y parafina los jueves pagando con tarjeta ABC, ABCVisa o a traves de la App Arampo. Tope mensual de $10.000 por titular.
Conoce el detalle de los descuentos aquí.
Para aprovechar cada uno de estos beneficios, es importante verificar las condiciones particulares en las aplicaciones y página de cada compañía antes de iniciar la carga. Planificar las paradas en ruta y revisar qué tarjeta o convenio conviene utilizar puede significar un ahorro considerable de cara a los viajes y traslados del fin de semana largo de la próxima semana.
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