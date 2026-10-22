Ante nueva alza de este jueves: Revisa los descuentos en combustibles en las principales bencineras

22 oct. 2026 - 12:00 hrs.

Este jueves las bencinas sufrirán un alza considerable, según confirmó ayer el informe de precios de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP). En concreto, los combustibles de 93 y 97 octanos subirán $41,3 por litro, mientras que el diésel aumentará $91,5.

Es por esto que algunas de las casas bancarias, bencineras y cajas de compensación más importantes del país han lanzado una serie de ofertas para aliviar el bolsillo de los conductores.

Descuentos vigentes por estación de servicio

Copec

Coopeuch : $100 de descuento por litro de combustible los días viernes pagando con Tarjetas de débito y Tarjeta Prepago Dale Coopeuch. $200 de descuento por litro de combustible pagando con Tarjetas de Crédito Coopeuch.

: $100 de descuento por litro de combustible los días viernes pagando con Tarjetas de débito y Tarjeta Prepago Dale Coopeuch. $200 de descuento por litro de combustible pagando con Tarjetas de Crédito Coopeuch. Santander Consumer : $100 de descuento por litro para clientes con crédito automotriz al día. Aplica mediante código en la App Copec, con un tope de 70 litros por carga.

: $100 de descuento por litro para clientes con crédito automotriz al día. Aplica mediante código en la App Copec, con un tope de 70 litros por carga. BCI : 7% de cashback todos los jueves pagando con Tarjeta de Crédito Bci mediante la App Copec (requiere activación previa en BciPlus+).

: 7% de cashback todos los jueves pagando con Tarjeta de Crédito Bci mediante la App Copec (requiere activación previa en BciPlus+). Scotiabank Cencosud: $100 de descuento por litro de combustible los días lunes pagando con la tarjeta Cencosud Scotiabank Mastercard mediante la aplicación.

$100 de descuento por litro de combustible los días lunes pagando con la tarjeta Cencosud Scotiabank Mastercard mediante la aplicación. Mach Bank: $100 de descuento por litro de combustible los días sábado pagando con las Tarjetas de Crédito machbank registradas en la app.

$100 de descuento por litro de combustible los días sábado pagando con las Tarjetas de Crédito machbank registradas en la app. Tenpo: Desde $50 de descuento por litro de combustible los días viernes pagando con Tarjetas Tenpo Mastercard.

Desde $50 de descuento por litro de combustible los días viernes pagando con Tarjetas Tenpo Mastercard. Caja Los Andes: $15 por litro de descuento para afiliados pagando con la App Copec mediante cupón en la sección "Cupones Full".

Para conocer todos los descuentos disponibles, haz click aquí.

Shell

Mercado Pago : $50 de descuento por litro los lunes, pagando con dinero en cuenta desde la aplicación. El beneficio permite un máximo de una carga al mes.

: $50 de descuento por litro los lunes, pagando con dinero en cuenta desde la aplicación. El beneficio permite un máximo de una carga al mes. Líder Bci : $100 de descuento por litro los martes

: $100 de descuento por litro los martes Banco BICE y Security : $100 de descuento por litro los domingos para clientes que paguen con sus tarjetas de crédito.

: $100 de descuento por litro los domingos para clientes que paguen con sus tarjetas de crédito. Tenpo : Cashback de hasta $300 por litro. El monto es determinado por Tenpo de acuerdo con los criterios definidos para cada cliente. La devolución se abona en la cuenta Tenpo.

: Cashback de hasta $300 por litro. El monto es determinado por Tenpo de acuerdo con los criterios definidos para cada cliente. La devolución se abona en la cuenta Tenpo. Scotiabank: Hasta $200 de descuento por litro pagando con Tarjetas de Crédito Visa y Mastercard Scotiabank a través de la App Shell. Tope de $4.000 por carga diaria (máximo 2 cargas mensuales).

Hasta $200 de descuento por litro pagando con Tarjetas de Crédito Visa y Mastercard Scotiabank a través de la App Shell. Tope de $4.000 por carga diaria (máximo 2 cargas mensuales). Día del Diésel : $50 de descuento por litro en diésel los días jueves ingresando el código DIESEL50 en la App Shell.

: $50 de descuento por litro en diésel los días jueves ingresando el código DIESEL50 en la App Shell. Happy Shell: $50 de descuento por litro en una carga durante todo el mes de tu cumpleaños pagando con la App Shell.

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Aramco

Consorcio : $150 de descuento por litro a través de la App Aramco Estaciones pagando con Tarjeta de Crédito los días lunes.

: $150 de descuento por litro a través de la App Aramco Estaciones pagando con Tarjeta de Crédito los días lunes. Mercado Pago : $50 de descuento por litro pagando con tarjeta prepago física Mercado Pago o digital en la App Aramco Estaciones. Topes de descuento: $5.000 por titular al mes.

: $50 de descuento por litro pagando con tarjeta prepago física Mercado Pago o digital en la App Aramco Estaciones. Topes de descuento: $5.000 por titular al mes. Banco Ripley : Los días miércoles, usando tu Tarjeta de Crédito o Débito Banco Ripley física o a través de la App Aramco Estaciones, obtén $100 si eres categoría Plus, $125 si eres categoría Silver o $150 de descuento por litro si eres categoría Gold en las estaciones Aramco.

: Los días miércoles, usando tu Tarjeta de Crédito o Débito Banco Ripley física o a través de la App Aramco Estaciones, obtén $100 si eres categoría Plus, $125 si eres categoría Silver o $150 de descuento por litro si eres categoría Gold en las estaciones Aramco. Tenpo : Si cargas combustible los días viernes y recibiste tu misión en la app de Tenpo (sección Tenpesos), obtén desde $50 hasta $300 de descuento por litro.

: Si cargas combustible los días viernes y recibiste tu misión en la app de Tenpo (sección Tenpesos), obtén desde $50 hasta $300 de descuento por litro. Tarjeta ABC / La Polar: $150 de descuento por litro de bencina y parafina los jueves pagando con tarjeta ABC, ABCVisa o a traves de la App Arampo. Tope mensual de $10.000 por titular.

Conoce el detalle de los descuentos aquí.

Para aprovechar cada uno de estos beneficios, es importante verificar las condiciones particulares en las aplicaciones y página de cada compañía antes de iniciar la carga. Planificar las paradas en ruta y revisar qué tarjeta o convenio conviene utilizar puede significar un ahorro considerable de cara a los viajes y traslados del fin de semana largo de la próxima semana.

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